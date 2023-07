Papá de ‘Checo’ Pérez dice que no le importa si 'LuisMi' deja de hablarle: ‘No vivo de él’

Antonio Pérez Garibay, el papá del piloto Sergio ‘Checo’ Pérez, asistió a la presentación del mezcal Fridu -en honor a Frida Kahlo- por parte de Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel.

El político ya ha hecho mención que considera como hijos a la familia de ‘El Sol’, incluido el cantante, de quien en anteriores ocasiones ha hablado pese al hermetismo que maneja sobre su vida privada. Incluso contó que le presentó a su pareja Paloma Cuevas en un encuentro de amigos previo al GP de España dentro de la Fórmula 1.

Al ser cuestionado sobre si teme que sus declaraciones molesten al intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ o tengan alguna consecuencia –se ha distanciado de amigos como Roberto Palazuelos–, Pérez Garibay lo negó.

“Si Luis Miguel me quiere dejar de hablar toda la vida, no pasa nada, yo no vivo de él, yo no como de él, yo solamente lo que les tengo es un cariño”, argumentó a Venga la alegría. Asimismo, detalló que en caso de que lo decidiera no puede hacer nada, pero el cariño se quedará para siempre. “No soy yo el vocero de ellos, pero a los 3 los quiero mucho”, agregó.

El diputado de Morena, quien conoció a LuisMi en 2012 cuando intentó hacer un negocio (el lanzamiento de un tequila) que no lograron concretar, elogió su carrera. “Yo veo a ‘Micky’ a los 60 años cantando todas las canciones de Frank Sinatra porque nadie canta en inglés ni en español o italiano como lo hace él”.

El papá de 'Checo' Pérez y Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel. (Foto: Instagram @aperezgaribay)

Luis Miguel, feliz con su gira 2023

Los allegados del cantante han detallado que se encuentra muy emocionado en la planeación de su próximo tour con el que recorrerá escenarios de México, Estados Unidos, Argentina y Chile.

Pese a que intentó evitar hablar del tema, Basteri indicó que “viene una gira muy fuerte, mucho trabajo y muy agradecido con lo que está pasando y está sucediendo con todos”. Ante la insistencia, reveló que “lo que a mí más me llena el corazón es que todos estamos felices”.