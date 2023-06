Papá de ‘Checo’ Pérez cuenta cómo conocieron a Luis Miguel; ‘Lo quiero como un hijo’

No sólo Saúl ‘Canelo’ Álvarez es buen amigo de Luis Miguel, también Sergio ‘Checo’ Pérez, aseguró su padre, Antonio Pérez Garibay, luego de que el piloto mexicano fue fotografiado hace unos días junto a ‘El Sol’.

‘Checo’ Pérez y Luis Miguel fueron vistos compartiendo un momento juntos a principios de junio cuando se encontraron en Madrid -país en donde ‘El Sol’ vive junto a su pareja Paloma Cuevas-, previo al GP de España de Fórmula 1.

En el encuentro, también acudió la empresaria española Paloma Cuevas, a quien ‘Luismi’ le presentó al piloto de Red Bull Racing durante su encuentro en España.

“Estaba Luis Miguel en Madrid y pasé a saludarlo, me dijo que qué bien le estaba yendo a ‘Checo’ y le dije: ‘Checo está aquí afuera’”, contó Antonio Pérez Garibay a la revista Caras. “Entonces pasó y platicamos, le presentó a su mujer, Paloma Cuevas, platiqué yo con ella”.

El piloto 'Checo' Pérez convivió con Luis Miguel previo al GP de España. (Foto: Instagram @luismiguel / EFE)

Así es la amistad de ‘Checo’ Pérez y Luis Miguel

Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez, contó que sus hijos tienen una buena amistad con Luis Miguel y sus dos hermanos gracias a que él los conoce desde hace muchos años y los considera como de su familia.

“Es muy bonito, porque la relación con Luis Miguel la tuve yo antes que mis hijos”, contó el empresario y diputado a la revista Caras. “Quiero mucho a los tres hermanos; primero conocí a Sergio (Basteri), luego a ‘Picha’ (Alejandro Basteri) y luego a ‘Micky’. Son unos chicos muy especiales, los quiero como hijos, estoy seguro que vamos a ser familia todo el tiempo”.

¿Y cómo conoció el papá de ‘Checo’ a Luis Miguel? Don Antonio Pérez trató de hacer negocios con el cantante hace algunos años, por lo que recuerda la fecha exacta cuando se vieron por primera vez, el 12 de diciembre del 2012.

“Estaba en Roma con el Papa, cuando me habló el representante de ’Micky’ y me dijo que me podía recibir al día siguiente en Miami, entonces volé de Roma a Miami a reunirme con él”, relató el empresario tapatío. “Nos tomamos unos martinis y ahí nació el proyecto de lanzar un tequila, pero no logró concretarse y yo no quise insistir”.

El diputado morenista afirmó que a pesar de que Pérez Garibay y los Basteri se ven poco, son como familia y cuando ‘Checo’ o sus otros hijos están en España, les pide que visiten a Luis Miguel y a su hermano Sergio.

Antonio Pérez Garibay también vio físicamente muy bien a ‘El Sol’ y entusiasmado por su próxima gira internacional de conciertos. “Estaba muy contento, muy motivado, lo vi mejor que nunca. Está espectacular. A mí no me deja de sorprender su elegancia, el zapato, el pantalón. Impecable”, concluyó.