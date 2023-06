‘Checo’ Pérez habla de su resultado en el GP de España: ‘Todo el tiempo un paso detrás de Max’

“Fue divertida, pero al final es una carrera con mucha degradación”, explicó el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez tras el Gran Premio de España 2023.

En el Gran Premio de España, séptima fecha del mundial de Fórmula 1, Max Verstappen subió de nuevo al podio en el primer lugar, le siguieron los pilotos de Mercedes: Lewis Hamilton en segundo lugar y George Russell en tercero.

En esta ocasión, ‘Checo’ Pérez se quedó en el cuarto sitio, tras remontar la carrera desde la onceava posición. Al igual que en el Gran Premio de Mónaco, durante las vueltas de calificación, el mexicano tuvo un incidente y tuvo que abandonar la Q2.

Durante el GP de España, ‘Checo’ Pérez batalló por el tercer lugar con los pilotos pertenecientes a la escudería Mercedes; sin embargo, en la vuelta número 58, George Russell consiguió alejarse del tapatío con 5.4 segundos.

Tras esta competencia, el piloto de Red Bull permanece en el segundo sitio del campeonato de pilotos con 117 puntos, justo detrás de Máx Verstappen, quien lidera rumbo a su tercer título con 170 puntos.

'Checo' Pérez saliendo de su monoplaza de Fórmula 1. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez del Gran Premio de España?

Tras la carrera, ‘Checo’ Pérez tuvo una conversación con algunos medios de comunicación, entre ellos Fox Sports, en la que se le preguntó qué tan posible había sido el podio en el Gran Premio de España:

“Lo tuvimos cerca, creo que en esa primera vuelta no arriesgamos de más, pensando obviamente en sumar buena cantidad puntos, Russell ahí hizo la diferencia: cortó la curva uno y ganó bastantes posiciones, eso fue lo que hizo la diferencia, ir detrás de los autos degrada mucho y ahí perjudicaba mi stint”.

El tapatío también aseguró que la competencia “fue divertida, pero al final es una carrera donde hay mucha degradación, es difícil competir, siempre estás luchando con la degradación”. Aunque en algún momento se planteó hacer una carrera de una sola parada, se lo comentó al equipo, “pensé que era posible, pero no era competitivo”.

Max Verstappen lideró toda la carrera del Gran Premio de España. (Foto: EFE).

De igual manera, Pérez comentó el resultado de su calificación del pasado 3 de junio:

“Hoy pagamos el mal día de la clasificación y ahora a analizar el fin de semana, porque estuvimos todo el tiempo un paso detrás de Max. Hay que entender la razón, creo que el auto ha sido complicado de manejar este fin de semana... Nos quedamos cerca, los Mercedes iban fuertes hoy, tenían buen ritmo, fue complicado poderles llegar”.

“Me hubiera encantado estar en el podio, pero es lo que es”, el piloto mencionó que se concentrará para “regresar fuerte” en la siguiente competencia de la Fórmula Uno: el Gran Premio de Canadá:

“Me sentí más incómodo, no fue como en Mónaco que estuvimos competitivos, aquí no hemos estado en el ritmo que esperábamos, hay mucho camino, necesitamos quitarnos estos fines de semana... A empezar de nuevo, este fin de semana fue sorprendente”.