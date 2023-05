‘Checo’ Pérez asegura que Verstappen sí sabe perder: ‘Tiene fama de mal perdedor, pero no’

La relación entre los pilotos de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen, se ha vuelto una de las más controversiales en Fórmula 1, aunque parece que todo se va calmando, pues el mexicano defendió a su compañero de las críticas.

De acuerdo con ‘Checo’, el concepto que se tiene de Verstappen de que es un mal perdedor, es gracias a las declaraciones que ha hecho cuando el mexicano se impone en los primeros lugares y lo supera en las carreras, pero eso está alejado de la realidad.

“Es un buen perdedor. Tiene fama de mal perdedor, pero sinceramente cuando le gano, él realmente dice: ‘Bien hecho’, y no es muy habitual en la Fórmula 1 tener ese tipo de compañero de equipo”, dijo en primera instancia durante una plática en el podcast Pardon My Take.

‘Checo’ Pérez considera que las palabras y muestras de afecto de su compañero son sinceras, algo que él aprecia mucho.

“Él (Verstappen) realmente se acerca y dice: ‘bien hecho, amigo’. Puedes ver que de verdad lo siente y aprecio eso”, aseguró el piloto jalisciense.

'Checo' Pérez y Max Verstappen en el GP de Miami. (Foto: EFE/EPA/CHANDAN KHANNA / POOL)

‘Checo’ y Verstappen: Su batalla dentro de Fórmula 1

Durante la temporada 2023 de Fórmula 1, los pilotos de Red Bull han arrasado al ocupar el primer y segundo puesto en el campeonato de pilotos, aunque la diferencia de puntos entre ellos no es tan grande.

En el GP de Miami, que fue el último previo a las declaraciones del piloto mexicano, los Red Bull hicieron el 1-2: Max Verstappen se llevó la victoria, seguido de ‘Checo’ Pérez; el podio lo completó Fernando Alonso.

Con estos resultados, el campeonato de pilotos queda de la siguiente forma: