‘Checo’ Pérez reacciona a su segundo lugar en GP de Miami: ‘Lo di todo, Max fue perfecto’

“Lo di todo”, comentó el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien finalizó segundo el Gran Premio de Miami, el quinto de año en el Mundial de Fórmula Uno, detrás de su compañero Max Verstappen. Este es el cuarto ‘doblete’ del año para Red Bull.

Pese a subir al podio, el tapatío se limitó a comentar, “yeah, bien hecho” desde la radio, al salir de su monoplaza tuvo un festejo apagado.

‘Checo’ arrancó desde la pole position en el Miami International Autodrome, pero Verstappen remontó desde la novena posición y le arrebató el primer lugar en una cerrada pelea durante los últimos giros. Además, el neerlandés también fue nombrado piloto del día y se llevó la vuelta rápida.

El piloto mexicano de Fórmula Uno Sergio Pérez de Red Bull Racing en el pit lane a primera hora durante el Gran Premio de Miami. (Foto: EFE/EPA/CHANDAN KHANNA / POOL).

“Buena carrera, tuve problemas al principio, iba agarrando los autos uno por uno... todo muy limpio. Tuvimos una pequeña batalla con ‘Checo’, fue muy buena”, dijo el ganador del Gran Premio de Miami, quien se mantiene invicto en esta pista donde también triunfó hace un año.

En tanto, Pérez comentó: “Lo di todo, el primer stint fue para mí fue bastante pobre con el desgaste y eso comprometió la carrera, no teníamos mucha diferencia de neumáticos, Max fue perfecto, fue una buena victoria, los neumáticos medios fueron muy malos al principio, no como lo esperábamos. Honestamente Max tuvo un gran ritmo con los duros, hay que analizar qué ha ido mal hoy porque no teníamos ritmo”.

En tanto, Fernando Alonso, quien completó el podio con el tercer lugar, comentó: “Nada por hacer con los Red Bull adelante... la carrera fue algo solitaria”.

El otro español, Carlos Sainz (Ferrari) acabó en quinta posición, por detrás del inglés George Russell (Mercedes).

El siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) acabó sexto, justo delante del monegasco Charles Leclerc, compañero de Sainz en Ferrari.

Los dos franceses de Alpine, Pierre Gasly y Esteban Ocon, acabaron octavo y noveno; y el danés Kevin Magnussen (Haas) capturó el último punto en juego, al concluir décimo.

Resultados del GP de Miami. (Foto: Twitter @F1).

Max Verstappen lidera el campeonato de pilotos

El neerlandés Max Verstappen reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadion de Miami, en el estado de Florida.

Verstappen, de 25 años y que apunta a un tercer título seguido, logró su victoria número 38 en la F1, la tercera de la temporada.

Verstappen lidera ahora el Mundial con 119 puntos, catorce más que ‘Checo’. El doble campeón mundial asturiano es tercero, con 75 unidades.

Tras el Gran Premio de Miami, Sergio ‘Checo’ Pérez conserva su segundo lugar dentro del campeonato de pilotos. Así es como queda la competencia de la Fórmula Uno de este 2023:

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 119 puntos Sergio Pérez (Red Bull Racing) - 105 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) - 75 puntos Lewis Hamilton (Mercedes) - 56 puntos Carlos Sainz (Ferrari) - 44 puntos George Russell (Mercedes) - 40 puntos Charles Leclerc (Ferrari) - 34 puntos Lance Stroll (Aston Martin) - 27 puntos Lando Norris (McLaren) - 10 puntos Pierre Gasly (Alpine) - 8 puntos Nico Hülkenberg (Haas) - 6 puntos Esteban Ocon (Alpine) - 6 puntos Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 4 puntos Oscar Piastri (McLaren) - 4 puntos Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - 2 puntos Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) - 2 puntos Kevin Magnussen (Haas) - 2 puntos Alex Albon (Williams) 1 punto Logan Sargeant (Williams) - 0 puntos Nyck de Vries (Alpha Tauri) - 0 puntos

Con información de EFE.