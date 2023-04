‘Checo’ Pérez: El día que renunció al automovilismo y ‘El Donas’ lo convenció de volver

Sergio ‘Checo’ Pérez ya puede ser considerado el mejor piloto mexicano de la historia por sus triunfos y podios en la Fórmula 1, sin embargo, el tapatío estuvo cerca de renunciar al automovilismo deportivo por su otra pasión, el futbol.

Antonio Pérez Garibay, padre de ‘Checo’, siempre lo apoyó a él y a su hermano ‘Toño’ desde niños para convertirse en pilotos profesionales. Sin embargo, el ahora empresario y diputado federal amenazó una vez a su hijo menor con retirarlo del automovilismo.

Si Jos Verstappen fue demasiado exigente con su hijo Max -a quien una vez abandonó en una gasolinera por perder una carrera-, don Antonio Pérez no se quedaba atrás con sus castigos.

El ‘Donas’, el hombre que regresó a ‘Checo’ al karting

Sergio Pérez ha demostrado varias veces su gusto por el futbol y ser un gran aficionado del Club América, sin embargo, su pasión por las Águilas le hizo casi abandonar el karting.

“Con unos primos empezamos a ver al América. Chivas no me atraí. Fue fácil mi elección y me convertí en gran aficionado del América”, explicó ‘Checo’ en su miniserie documental en Star+. “Yo solía admirar a un futbolista: su nombre es Iván Zamorano, tenía el número 11 y cuando estaba en karting dije ‘también quiero ese número’. Siempre he usado el ‘11′”.

Cuando tenía 12 años, ‘Checo’ competía en karting y perdió una carrera por estar pensando en el Clásico Nacional entre Chivas y América, al cual acudiría ese día con su hermano ´Toño´ en el Estadio Jalisco.

‘Checo’ lideraba la carrera, sin embargo, en la última vuelta perdió la concentración, “la cabeza se le fue al estadio de futbol, dejó de apretar y terminó en el segundo lugar”, cuenta el escritor Alejandro Rosas en el libro Nunca te rindas, la trepidante carrera de Checo Pérez.

Don Antonio Pérez se enojó tanto con su hijo, que le dijo: “Ya sabemos que lo tuyo no es el automovilismo sino el futbol. Así que aquí se terminó tu carrera como piloto. Mañana vendo los coches”. ‘Checo’ no se espantó y le respondió: “Pues véndelos, mi pasión de a de veras es el futbol. Hazlo. No me quieras asustar, no te sirve”.

Sergio Pérez estaba dispuesto a no volver a subirse frente al volante, pero Antonio ‘Donas’ Sánchez, mecánico y preparador de pilotos como ‘Checo’ y su hermano ‘Toño’, sabía del potencial del tapatío y habló con él.

El ‘Donas’ fungió como mediador entre Sergio y su padre y convenció al piloto de regresar al karting y seguir compitiendo, cuentan Alejandro Rosas y Francisco Javier González en el libro Nunca te rindas, la trepidante carrera de Checo Pérez.

En la actualidad, Pérez Mendoza es uno de los mejores pilotos de la F1 con la escudería Red Bull Racing y sigue siendo un gran seguidor de las Águilas del América.