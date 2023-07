‘Checo’ Pérez ‘intimida’ a Carlos Sainz y los memes no perdonan al de Ferrari: ‘Hizo movimientos raros’

Este domingo en el Gran Premio de Austria, los pilotos de Red Bull y Ferrari dieron pelea por los primeros tres puestos del podio: ‘Checo’ Pérez consiguió el tercer lugar tras una mala racha, su compañero de Red Bull, Max Verstappen, se llevó una victoria más, seguido de Charles Leclerc. La carrera sigue... en los memes.

Pérez tuvo un ‘encontronazo’ con Carlos Sainz: lo rebasó para quitarle ese tercer puesto con una serie de maniobras, incluso por medio de la radio del monoplaza, el español se quejó sobre ‘Checo’ Pérez: “me está intimidando”,

Tras aquella carrera, en una conversación con varios medios, se le preguntó a Carlos Sainz Jr. sobre su batalla con ‘Checo’ Pérez dentro de la pista. Esto fue lo que respondió:

“Él acaba de hacer un par de movimientos extraños. Creo que cuando estábamos codo con codo, me tiró el coche encima y, sinceramente, me sorprendió un poco. Pero creo que fue una buena batalla... es solo ese tipo de movimientos que no entiendo del todo porque son innecesarios”.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, Sainz Jr. aseguró que merecía aquel podio, pero que “era muy difícil aguantar a Checo al final” por su forma de maniobrar su coche de carreras.

Los medios le preguntaron a ‘Checo’ sobre su batalla con los pilotos de la escudería de Ferrari en este GP de Austria y el mexicano aseguró: “siempre es un placer correr con ellos, fue difícil encontrar la maniobra con Carlos”.

Aparte de aquella contienda con Carlos Sainz en la pista Red Bull Ring, ‘Checo’ Pérez logró rebasar a otros pilotos como a Lewis Hamilton de la escudería Mercedes y Lando Norris de McLaren.

Memes sobre ‘Checo’ Pérez y Carlos Sainz

Tras las declaraciones de Carlos Sainz por el radio de su monoplaza, algunos internautas han hecho algunos memes sobre la “intimidación” de ‘Checo’ Pérez. Estos son algunas de las mejores sátiras que hay en redes sociales:

Hay memes sobre el piloto Carlos Sainz tras el GP de Austria. (Foto: Twitter)

Hay memes sobre las declaraciones de Carlos Sainz en la F1. (Foto: Twitter)

Hay quienes se burlaron del comentario de Carlos Sainz en relación con 'Checo' Pérez. (Foto: Twitter / @DayhanaMata)

Hay memes sobre las maniobras de 'Checo' Pérez en el GP de Austria. (Foto: Twitter / @medicenviko)

En redes sociales se habló sobre otra carrera de 'Checo' Pérez. (Foto: Twitter / @Maruxshe)

Hay internautas que aseguran que 'Checo' Pérez rebasará a Charles Leclerc en otra carrera. (Foto: Twitter / DavidCamachoOs)

También se crearon memes celebrando el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez al podio de la Fórmula Uno, tras una mala racha desde el Gran Premio de Mónaco, en aquella ocasión el piloto terminó en la decimosexta posición.

Este tercer lugar en el GP de Austria marca la quinta ocasión en la que ‘Checo’ Pérez ha llegado al podio en esta temporada de la Fórmula Uno.

Hay memes que celebraron el regreso de 'Checo' Pérez al podio de la F1. (Foto: Twitter / @DavidCamachoOs)