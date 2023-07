F1: ¿Qué son los límites de pista que causaron tantos problemas a ‘Checo’ Pérez?

El Gran Premio de Austria ha tenido a un protagonista incómodo que ha creado polémica, quejas: los límites de pista.

Yuki Tsunoda recibió sanciones durante la carrera de este domingo debido a que el pequeño piloto de Alpha Tauri se salió hasta en siete ocasiones del los límites de pista.

Pero la situación que se vivió este domingo y por la que sancionaron a pilotos como Lewis Hamilton, de Mercedes, y Carlos Sainz, de Ferrari, comenzó desde el viernes pasado.

‘Checo’ Pérez se queja de los límites de pista

Durante la clasificación para el GP de Austria, los pilotos se quejaron de la regla de límites de pista, que ocasionó que el piloto mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez, haya tenido que salir desde el puesto 15.

En la segunda sesión de clasificación del viernes. ‘Checo’ marcó tres vueltas que le hubieran valido para llegar a la qualy tres; sin embargo, sus tiempos fueron anulados por sobrepasar los límites de pista. Con la aplicación del reglamento, Pérez no pudo continuar y se quejó amargamente.

“Teníamos un gran auto para la clasificación. Desafortunadamente este sistema que no considera nada”, dijo el mexicano. “Tomé mis precauciones y en la última parte de la calificación venía en una buena vuelta, de repente me sale (Alex) Albon y perdí el agarre y no pudieron considerar, en este sistema tan malo que tienen, para tener una consideración”.

“Es un sistema en el que hay una persona detrás de una computadora y no considera nada. Perdí tiempo, me fui derecho y perdí tiempo. Quede fuera de la Q3″

¿Qué dice la regla sobre los límites de pista?

Lo primero que debes saber es que el objetivo de esta regla en la Fórmula 1 es garantizar la igualdad de condiciones entre los pilotos y la seguridad.

Todos los circuitos de F1 cuentan con ‘track limits’ y se trata de áreas delimitadas en las que los pilotos deben mantener sus monoplazas dentro de la pista durante una vuelta de carrera.

Los límites de pista se establecen previo a las prácticas libres y demás actividades durante un fin de semana de Gran Premio.

Esta regla indica que las líneas blancas delimitan los límites de pista y al menos una parte del monoplaza debe estar sobre el asfalto, dentro de las líneas blancas.

Por esa razón, los comisarios están muy pendientes que los pilotos no violen la medida. La sanción se aplica cuando las cuatro ruedas del monoplaza salen de los límites de pista, aunque sea milimétricamente y por milésimas de segundo.

Cuando se disputa un Gran Premio, cuando los pilotos se salen de los límites de pista más de tres veces, reciben una penalización de cinco segundos.

Esta sanción se puede sumar al tiempo final de la carrera o la puedan pagar al entrar a pits, en caso de que los mecánicos no toquen al monoplaza durante ese tiempo.