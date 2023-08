Luis Miguel carga hasta con el molcajete: Detalles acerca de cómo viaja ‘El Sol’ en avión

Luis Miguel ha dado dos de los 10 conciertos que ofrecerá en Buenos Aires, Argentina, durante agosto, pero para sorpresa de los fans, ‘El Sol’ no llegó solo al país Sudamericano. Tras el aterrizaje, el cantante fue captado en compañía de Paloma Cuevas, su actual pareja.

Entre las curiosidades del tour del cantante, el empresario Gerardo Aboumrad contó algunas particularidades sobre los viajes de Luis Miguel

Luis Miguel y Paloma Cuevas llegaron juntos a Buenos Aires para el arranque de gira del cantante. (Fotos: Instagram @luismiguel y @palomacuevasofficial)

¿Cómo viaja Luis Miguel en sus giras?

En una entrevista exclusiva para la revista Quien, el director de Performance Air, empresa de aeronaves, compartió que no es la primera vez que el intérprete de ‘Fría como el viento’ viaja con ellos, pues en tours previos ya había recurrido a sus servicios.

Asimismo señaló que la relación laboral ya tiene algunos años. Aboumrad relató que en los viajes en los que no utilizaba el jet privado de su amigo Miguel Alemán Magnani, fundador de Interjet, el equipo de ‘Luismi’ contrataba a Performance Air.

“Normalmente, cuando hacía sus giras antes, nos los pedía a nosotros; cuando no usaba el avión de su amigo, Miguel Alemán. Entonces, ya llevamos un buen rato operando sus vuelos”

Durante los cuatro años de ausencia en los escenarios, además de hacer pocas apariciones en público ‘Luismi’ tampoco solía viajar en los jets de dicha empresa.

“Hubo un buen tiempo que no rentó; todo el tiempo que no estuvo cantando, no rentaba, pero sí, cuando canta, rentaba con nosotros”, contó el directivo.

Luis Miguel ya dio los primeros dos conciertos de su gira 2023 en Buenos Aires, Argentina. (Foto: Cuartoscuro / Elizabeth Ruíz)

En la entrevista, Gerardo Aboumrad se reservó varios detalles acerca de las minucias y peticiones de ‘El Sol; sin embargo reveló que pese a que solo sostiene una relación profesional con Luis Miguel sabe que el cantante está satisfecho con lo que ofrecen en cada uno de los vuelos.

“Llegó con nosotros a través de su mánager y le ha encantado nuestro servicio”, señaló.

Sin ahondar en las descripciones, el director aseguró que el cantante de ‘Sabes una cosa’ viaja bastante ‘cargado’ y no suele interactuar demasiado durante los traslados.

“Es introvertido, viaja con mucho, mucho, mucho equipaje y es bastante exigente”, comentó.

Luis Miguel y su primer concierto en Argentina

Antes de que el ‘El Sol’ y Paloma llegaran a Buenos Aires, la pareja visitó un restaurante en Los Cabos, San Lucas, y posteriormente asistieron a un centro comercial en Beverly Hills, donde ‘Luismi’ habría comprado los trajes que usaría en su gira.

Entre paparazzis y fans que esperaban obtener alguna fotografía del cantante en el aeropuerto de Ezeiza, se dirigieron al Hotel Faena, lujoso hotel donde se hospedan.

Habitación del Hotel Faena Buenos Aires. (Foto: Instagram / @faenabsas)

Además de la gran expectativa del regreso de Luis Miguel a los escenarios, el primer show en el Movistar Arena estuvo lleno de sorpresas.

Con un elegante traje oscuro, ‘El Sol’ apareció en el escenario. Algunos fans destacaron lo delgado que lucía, pero el imponente registro vocal del cantante pronto atrapó la atención de los espectadores.

Además, una curiosa dedicatoria a la diseñadora española durante uno de los popurri despertó el furor en la audiencia.

El intérprete mencionó varias veces el nombre de Paloma mientras apuntaba en la primera línea de los asientos del foro, donde al parecer se encontraba la socialité.

Entre gritos de emoción, aplausos y porras, el cantante finalizó el estribillo para continuar con el repertorio entre el que también destacaron algunos temas como ‘Come fly with me’, ‘Un hombre busca una mujer’, ‘Hasta que me olvides’ y ‘Dormir contigo’.