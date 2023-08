Robert Alexander ‘El Gringo’, esposo de Verónica Gallardo, muere a los 74 años

La tarde de este 5 de agosto se informó sobre el fallecimiento de Robert Alexander Kalish, comunicador y esposo de la periodista Verónica Gallardo, a los 74 años.

El deceso se dio por complicaciones en la salud del conductor, pues había presentado problemas intestinales, mismos que se agravaron, por lo que fue llevado de urgencia a un hospital de la Ciudad de México, donde falleció.

Gallardo señaló que Kalish tenía molestias al momento de evacuar, y cuando le suministró medicamento, la situación empeoró.

“Todo pasó porque no me dijo nada. Hace 3 días no podía evacuar, y le di un laxante pero no funcionó. Le marqué a su doctor y me mandó que le diera medicamentos. Le dio una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta ayer que estaba haciendo sangre”, señaló Verónica Gallardo en una entrevista para TV Notas.

Complicaciones en la salud de Robert Alexander... y con el hospital

Antes de darse a conocer su fallecimiento, Gallardo aseguró al mismo medio que primero lo llevó a un hospital, pero no había personal capacitado para atenderlo en fin de semana, por lo que fue trasladado en ambulancia a otro.

No obstante, entre estudios y bolsas de sangre, el costo del servicio se empezó a elevar a más de 50 mil pesos. Además, cuando quería pagar para llevarlo con su médico, hubo problemas con su tarjeta, por lo que optó mantenerlo en aquel sitio.

“Necesitan realizarle una endoscopia para saber por qué está sangrando. Este procedimiento me sale en 40 mil pesos. Además como ha necesitado sangre, ya le pusieron tres bolsas y de cada una son 7 mil 500 pesos. Por lo que ya hablé con su doctor y lo recibe en su clínica”, dijo en primera instancia.

“Pero no puedo sacarlo de este hospital porque al querer pagar la cuenta la dividieron en dos partes, pero la tarjeta fue bloqueada por la cantidad a pagar. Entonces, tengo que resolver lo del banco”, compartió la exconductora de La Oreja.

Hasta el momento, no ha efectuado más declaraciones sobre el fallecimiento de su esposo, ocurrido a los 74 años.

¿Quién era Robert Alexander?

Robert Alexander Kalish fue un conductor de televisión nacido en 1948. Se hizo famoso gracias a su programa Gringo en México (GEM), que inició transmisiones en 2007 y en él se dedicaba a mostrar sobre la gastronomía y cultura mexicana.

Estuvo ocho años al aire y realizó más de 400 programas, mismos que se veían a nivel internacional.

También participó en otro programa, llamado Viajando con Robert, que fue una producción de World TV con la cual visitó los mejores restaurantes de México.

Tal era su amor por la conducción que, a pesar de ya no presentarse en televisión, abrió su propio canal en YouTube en el que genera contenido muy similar: sobre viajes y gastronomía.

El comunicador se casó con la periodista Verónica Gallardo y juntos procrearon un hijo, llamado Patricio.