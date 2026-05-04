Estrategia Nacional Antidrogas 2026: EU exige a México más cooperación y resultados tangibles

El gobierno de Donald Trump seguirá forzando a las autoridades mexicanas a entregar "resultados tangibles" en el combate a las drogas. (AP)

La Casa Blanca presentó su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que exige a México mayores resultados en el combate al narcotráfico y advierte que la cooperación bilateral en materia de seguridad estará condicionada a avances concretos, como más detenciones, extradiciones y desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

“El Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra, liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector judicial para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte del gobierno de México para identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio”, señala la Estrategia.

El documento detalla que Washington buscará fortalecer la coordinación con México mediante capacitación a funcionarios del sector judicial y de seguridad, intercambio de inteligencia, refuerzo de la seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas.

Sin embargo, subraya que “esta ayuda estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, enjuiciar y extraditar a los líderes de las Organizaciones Terroristas Extranjeras así como desmantelar laboratorios de drogas sintéticas”.

La estrategia identifica a México como un punto clave en la producción y tránsito de drogas sintéticas, particularmente fentanilo y metanfetaminas, por lo que plantea como prioridades elevar la incautación de precursores químicos, reducir la producción y eliminar la capacidad operativa de los cárteles.

Omar García Harfuch EU busca más resultados de las autoridades en México en el combate a las drogas. (Cuartoscuro)

El plan también incluye una presión internacional más amplia: pide a China frenar el flujo de precursores químicos, a Canadá intensificar el intercambio de inteligencia, a Colombia reducir cultivos de coca y a India reforzar la regulación de sus industrias químicas y farmacéuticas.

Como parte del endurecimiento de la política antidrogas, el gobierno estadounidense anunció que impondrá sanciones económicas a empresas —nacionales o extranjeras— que faciliten la producción o el tráfico ilícito de drogas al no proteger sus cadenas de suministro.

Además, se plantea una estrategia para combatir estas actividades “desde su origen”, con énfasis en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el control del equipo utilizado para la fabricación de drogas sintéticas.

EU lanzará campaña contra el terrorismo extranjero

El documento también incorpora una “campaña mundial contra las amenazas de la delincuencia transnacional y el terrorismo extranjero”, en la que se advierte que los involucrados en el tráfico de drogas podrán ser perseguidos bajo figuras relacionadas con terrorismo, tras la designación de diversos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

En paralelo, se anunció la iniciativa “Crime Gun”, enfocada en frenar el tráfico de armas mediante rastreo balístico e inteligencia para identificar rutas y redes de comercio ilegal.

La estrategia fija metas concretas hacia 2026 y 2029, entre ellas incrementar las incautaciones de drogas y precursores, así como aumentar el número de organizaciones criminales desmanteladas y armas decomisadas.