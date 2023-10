¿De qué murió Cecilia Priego, actriz tabasqueña de ‘La Reina del Sur’, a los 36 años?

La muerte de la actriz Cecilia Priego, originaria de Tabasco, se anunció este 30 de septiembre. La intérprete mexicana es recordada principalmente por su participación en teatro, además de en pequeños papeles de producciones como Lo que callamos las mujeres, La reina del sur y Ámsterdam, de HBO.

A través de un breve comunicado en Facebook, la compañía Teatro en 30 compartió la noticia de su deceso: “Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra directora operativa: Cecilia Priego. La familia Teatro en 30 lamenta su partida y ofrece sus condolencias a su familia y seres queridos. Su memoria vivirá en nuestros corazones para siempre. Vuela alto, Ceci.”

Cecilia era hija del cantante tabasqueño Freddy Persa, quien en 2021 participó en el reality show La Voz Senior en el equipo de Yahir.

Políticos como el diputado federal de Morena, Óscar Cantón Zetina, han dedicado mensajes a la joven actriz:

“Mi querida Cecilia Priego, siempre te vamos a recordar con esa gran sonrisa y la alegría que desbordabas antes y después de subir a un escenario. Dejas un gran legado de vida en quienes te conocimos”, escribió en Twitter.

Cecilia Priego era directora operativa de Teatro en 30. (Foto: Teatro en 30).

¿De qué murió Cecilia Priego?

Aunque no se reveló la causa oficial de su fallecimiento, Cecilia padecía cáncer, según contó a través de redes sociales.

Ella estuvo en el programa de YouTube Ardura MX Conversa a inicios de este año, donde relató que en marzo de 2021, luego de que enfermó de COVID, fue al ginecólogo y le comentaron que tenía cáncer cervicouterino en primera etapa y los síntomas se habían acelerado por su contagio. Le practicaron una histerectomía.

“Ha sido una batalla complicada”, comentó la actriz en el canal de YouTube, “No me quiero ir en pedazos, ya me quitaron la matriz, luego va a ser el riñón, yo no quiero eso”.

Cecilia Priego tuvo una histerectomía en 2022.

En la página de Facebook personal de Freddy Persa, él escribió un mensaje a su hija:

“No recuerdo el día, la hora, pero desde que inició esta batalla de tu enfermedad, empecé a escribir siempre agradeciendo a dios por tus caídas y tus levantadas, entendí que no era fácil para ti ni para nosotros como tu FAMILIA, pero siempre demostraste tu fuerza, tu fe tus ganas de vivir como una guerrera incansable”.

El músico agregó que Cecilia venció dos veces a la enfermedad y en medio de todo siguió con su trabajo y amor al teatro.

“Hoy mi rebaño está muy triste, una de mis ovejas se me va seguro estoy que dios la tomara en el suyo... Hoy se cierra el telón para ti en la tierra, pero seguro estamos que tu presencia y tu legado traspasara más allá y continuarás tu proyecto en el cielo creando y organizando teatro en el cielo para tus abuelos, tíos, primos y amigos que ya no están con nosotros, por siempre mi niña”, agregó Persa.

¿Quién fue Cecilia Priego?

Cecilia Priego nació en una familia inmersa en la industria del entretenimiento, su padre es cantante, su madre estilista y desde niña quiso ser actriz.

Ella estudió en el centro de formación artística y actoral El Set, del primer actor Luis Felipe Tovar, donde fue compañera de Adrián Uribe, Omar Chaparro, Lalo España.

Para 2009, ella consiguió pequeños papeles en telenovelas como Pasión Morena y Huérfanas. Según relató Cecilia en su página de Facebook, ella salió en la primera temporada de La reina del sur (2011):

“Qué bonitos recuerdos, qué bonito recordar cómo picamos piedra para ingresar a la pantalla chica y a las primeras series de TV compartiendo cuadro con LOS GRANDES (hoy plataformas). En muchas ocasiones me burlaban por salir 5 segundos o extrear, pero no tienen idea cuanto cuestan estas oportunidades”.

Cecilia Priego salió en telenovelas como 'Pasión Morena'.

Priego se dedicó a enseñar actuación, también fue directora operativa del proyecto Teatro en 30, al lado del tabasqueño Víctor Balboa. Asimismo, uno de sus últimos proyectos fue en la serie de HBO Ámsterdam, que se estrenó en 2022.

Según su biografía, en TV Azteca, ella participó en proyectos como Lo que callamos las mujeres, A cada quien su santo, Siempre tuya Acapulco, La otra cara del alma, Entre el amor y el deseo, Pasión morena, Pobre diabla, Quiéreme tonto, Vidas robadas y más.

Cecilia actuó en el cortometraje Al fin amor, dirigido por su maestro Luis Felipe Tovar, asimismo, en la serie Un mal date, al lado de Ximena Sariñana.

Hace casi dos meses, en agosto, Cecilia se graduó de la licenciatura en Gestión y Promoción de la Cultura: “entre tanta tormenta, dios no me suelta”, comentó en Facebook.