¿Bad Bunny le tiró a J Balvin en su nuevo disco? Esto dijo el ‘Conejo Malo’ sobre el colombiano

Unos trazos que dibujan a un vaquero montando a caballo ilustra la portada de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, nuevo álbum de Bad Bunny, cuyo género recuerda a los primeros pasos del ‘Conejo Malo’ en la música: el trap.

Además de incluir colaboraciones inesperadas, Bad Bunny no escatimó en las menciones de celebridades y deportistas en sus canciones, pero una de las que más ha llamado la atención es ‘Thunder and Lighting’, en la que supuestamente Benito Martínez Ocasio le ‘tira’ a J Balvin, cantante con quien lanzó varias colaboraciones.

¿Qué dice ‘Thunder and Lighting’ sobre J Balvin?

Bad Bunny hace un ‘statement’ en ‘Nadie sabe’, la primera canción del álbum, para advertir que él no es ejemplo de nadie. Además retoma una de las polémicas más sonadas a principios de año: cuando arrojó el teléfono de un fan al mar.

Las referencias a su actual modo de vida, la mención a algunos momentos virales de colegas cantantes y hasta críticas al mundo del espectáculo abundan en el disco.

Si bien miles de fans especulaban que exponentes de reguetón y otros géneros urbanos serían parte de este nuevo lanzamiento, Bad Bunny dejó claro que este material era para lo ‘verdaderos fans’. Además asegura que no le importan las críticas que ello conlleve.

“Este disco no es pa’ ser tocado, ni un billón de vista’ / Es pa’ que mis fans reales estén contento’ / Aunque yo por dentro no me sienta al 100% / Es pa’ que me cancelen y me odien.”

Tras algunas horas del estreno, internautas señalaron que Bad Bunny le había ‘tirado’ a J Balvin en la colaboración con Eladio Carrión.

J Balvin ha sido criticado en varias ocasiones por ‘falso’ e ‘hipócrita’. Uno de los momentos en los que fue señalado directamente fue en la polémica tiradera de Residente en contra del colombiano por no ser consistente en sus ‘ideales’.

En ‘Thunder and Lighting’, Bad Bunny se refiere a José Álvaro Osorio Balvin como el ‘amigo de todos’ en un tono irónico.

“Ustedes me han visto con los mismo mientras ustedes son amigo de todo el mundo como Balvin”,

Las reacciones en torno a esta mención desataron críticas en contra del ‘Conejo Malo’, pues J Balvin fue uno de los cantantes que inspiraron y apoyó al puertorriqueño en los inicios de su carrera.

Así lo mencionó el mismo Bad Bunny en una entrevista en la que compartió micrófono con el intérprete de ‘Mi gente’.

“La pista de ‘Si tu novia te deja sola’ cuando yo la cree fue mucho antes de conocer a Balvin, mucho antes de que llegaran las oportunidades. (...) Cuando yo hacía música, sin pensar que sería un éxito, yo pensaba en Balvin”, señala el cantante de ‘Callaíta’.

En esa misma charla, el puertorriqueño menciona que una vez que llegó la propuesta para grabar el tema con el colombiano, estaba feliz y mientras se grababa la canción confesó que salió del estudio a “llorar de la emoción”.

¿Qué canciones ha grabado Bad Bunny con J Balvin?

La primera colaboración entre los cantantes fue justamente ‘Si tu novio te deja sola’ en 2017. A partir de entonces los intérpretes lanzaron varios temas en conjunto de forma más asidua y hasta produjeron juntos el álbum Oasis.

Estas son algunas de las canciones en las que participan los cantantes: