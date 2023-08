Alicia Villarreal: ¿Qué pasó con Grupo Límite y por qué se separó de la banda?

Desde la década de los noventa, Alicia Villarreal se posicionó como una de las artistas femeninas de música regional mexicana más populares y queridas dentro de la industria, desde su paso por Grupo Límite y su carrera como solista.

Tan así que sigue realizando presentaciones exitosas en distintos estados de la República Mexicana. Por ejemplo, forma parte del lineup del Festival Arre HSBC, que será los próximos 9 y 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, además de encabezar los festejos de Fiestas Patrias 2023 en Piedras Negras, Coahuila.

Desde pequeña, Villarreal soñaba con ser cantante, y en su juventud empezó a incursionar con algunos grupos versátiles.

Sin embargo, fue con Grupo Límite donde la artista se dio a conocer y lanzó éxitos como ‘Te Aprovechas’, pero años más tarde decidió salir de la agrupación y enfocarse en su carrera como solista y su vida personal.

Alicia Villarreal inició su carrera como solista en 2001. (Cuartoscuro / Tercero Díaz)

Los inicios de Alicia Villarreal en la música

Recordemos que, en los inicios de su carrera, Alicia Villarreal se adentró profesionalmente cuando hizo un casting para un grupo de coristas que participaría en la grabación de un disco.

No obstante, el agrado de los productores fue tal que ella se convirtió en la voz principal y grabó dos discos, aunque ella no estaba totalmente a gusto con los resultados.

Villarreal logró hacer gran amistad con el productor Juan H. Barrón, quien le presentó a Grupo Taurus, mismo que él manejaba. En 1994, el productor falleció, y dos de los integrantes de aquel grupo, que resultaron sus vecinos, le propusieron hacer una nueva banda.

Alicia Villarreal se ha posicionado como una de las artistas más queridas dentro del género ranchero. (Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

Alicia Villarreal dentro de Grupo Límite

Grupo Límite fue una agrupación nacida en 1995, aunque ya tenía algunos antecedentes y, por cosas del destino, fue que ‘la güera consentida’ fue parte de su fundación.

Antes de llamarse así, Límite se llamaba Organización Musical Juvenil, y era una banda de música norteña, pero después cambiaron al que hoy conocemos, donde la voz principal y líder del grupo era la cantante.

Con Límite grabó cinco álbumes de estudio, y desde el primero la agrupación se posicionó en los primeros lugares de las principales listas musicales en México y Estados Unidos, llegando a recibir discos de diamante por las altas ventas que tuvieron.

Entre los principales éxitos de la agrupación se encuentran, además de ‘Te aprovechas’:

‘Con la misma piedra’

‘Ay! papacito’

‘Con la misma piedra’

‘Soy así'

‘Veneno’

Alicia Villarreal estuvo al frente de la banda hasta 2003, cuando decidieron separarse y ella siguió con su carrera como solista, misma que inició en 2001 y que, en los primeros años, llevó a la par con Grupo Límite.

Alicia Villarreal estuvo con Grupo Límite por ocho años. (Cuartoscuro)

¿Por qué se separó Alicia Villarreal de Grupo Límite?

Alicia Villarreal fue una de las fundadoras de Grupo Límite, banda originaria de Monterrey, Nuevo León, pero su separación se debió a diversos factores, según ha contado la misma cantante en diversas ocasiones.

Por ejemplo, en el programa El minuto que cambió mi destino, compartió que durante su paso por la agrupación fue víctima de machismo y discriminación.

“Como mujer me he sentido en una carrera en la que han gobernado los hombres terrible. Me he sentido humillada, crucificada, aporreada e impotente porque cuando yo he querido hablar no vale porque soy mujer, y eso me pasó con Límite”, señaló.

En otra conversación, ahora con Yordi Rosado, la ojiverde también habló que la desintegración del grupo tuvo mucho que ver con inmadurez de todos en general.

“Tenemos que decidir qué queremos porque esto no puede continuar así; es que era mucho estrés y muchos cambios en Límite… O sea, tres socios jovencitos y dependían de nosotros 80 personas, hasta 100, era mucho para manejar. Nos tocó jóvenes, fuimos inmaduros”.

“Yo pensé que, en mi vida, lo que más me había dolido en mi vida era la ruptura con Límite. Yo juraba que lo peor que me había pasado en mi vida había sido esa ruptura de Límite porque lo viví como si fuera un divorcio, me dolió y no puedo explicarlo”, agregó.

¿Alicia Villarreal estaba condicionada en Grupo Límite?

En otra entrevista con Ventaneando de 2018, Alicia Villarreal habló sobre el contrato que tenía con Grupo Límite y algunas cláusulas relacionadas con su apariencia física.

“No [me podía] quitar los frenos, tenía que tener un control [de peso], no me podía cortar el pelo. Llegaba un momento en que ya me cansaba y yo quería tener el pelo cortito y hacerme trenzas cortas y me decían ‘no, esa es la imagen; el público te va a decir que no’”, contó. “[Tampoco] me podía cambiar el color del pelo”.

Además, compartió que tenía ciertas restricciones con respecto a su vida personal, algo con lo que ella no estaba de acuerdo.

“Una regla era no tener compañero o no tener hijos, incluso me llegaron a decir: ‘si tienes hijos te va a cambiar la voz, ya no vas a cantar igual y aparte te vas a hacer más sensible, vas a llorar, y vas a querer estar en tu casa con tus hijos’. La verdad sí me daba miedo”, se sinceró.

La vida personal de Alicia Villarreal: Sí se casó y tuvo hijos aún en la banda

A pesar de que lo que comentó en aquella ocasión, la cantante regiomontana sí hizo una vida en familia con algunas de sus exparejas.

Por ejemplo, en su paso por la agrupación se casó con el exfutbolista Arturo Carmona en 1998, con el que un año después tuvo a su hija Melanie, aunque la relación no prosperó y se divorciaron en 2001, aunque estaba iniciando su paso en la música como solista.

“Vino el divorcio con Arturo y yo viví dos duelos, casi al mismo tiempo. La ruptura de Límite y la ruptura con Arturo”, dijo a Yordi.

En 2003 contrajo matrimonio con Cruz Martínez, que fue miembro de los Kumbia Kings entre 1999 y 2006 y con el que hasta ahora lleva 20 años de matrimonio. Los músicos tuvieron dos hijos, Cruz Ángelo y Félix Estéfano.

¿Alicia Villarreal volvió a ver a Grupo Límite?

“Años no nos hablamos, cuando los volví a ver, fue cuando falleció mi hermano. Lo agradecí mucho”, compartió. No obstante, descartó la posibilidad de algún tipo de reunión como banda.

“Yo no he regresado con mis ex, porque te divorcias, cortas y tantán; me puedo llevar bien, pero que yo regrese con mi ex, jamás. Y yo viví como un divorcio, fue un duelo”, sentenció.