Arturo Carmona habla de su relación con Aracely Arámbula: ‘Llegué a ser el papá de esos niños’

Si hay algo que no se conoce desde hace más de 10 años es la vida personal y sentimental de Aracely Arámbula, pues en cuanto terminó su relación con Luis Miguel, que en su entonces fue de lo más pública, decidió no compartir más sobre estos aspectos.

Sin embargo, Arturo Carmona habló por ella y confesó que tuvieron una relación de más de un año, aunque esta nunca se hizo oficial porque ella no lo quiso.

Carmona fue invitado al programa de su amigo Fernando Lozano en YouTube; de entrada, el título del video parece demasiado polémico, pues se llama “¿Luis Miguel se metió en tu relación con Aracely Arámbula?”, con lo que podríamos darnos una idea de su contenido.

Durante la plática que mantuvo con Lozano, la ex pareja de Aracely Arámbula platicó un poco acerca de cómo conoció a la actriz: ambos coincidieron en la obra de teatro ‘Perfume de Gardenias’ en 2011, por lo que era frecuente la convivencia, e inevitablemente se enamoraron.

“Nos hicimos novios en Sonora precisamente, de gira, en una cena en la que estaban Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez... muy padre, y nos veíamos muy seguido; prácticamente todos los días”, comentó.

Sin embargo, una de las declaraciones que hizo, y que en las últimas horas ha cobrado más peso es la relacionada a los hijos que la actriz procreó con ‘El Sol’, Miguel y Daniel, pues dijo que llegó a ser como un padre para los niños, que en ese entonces estaban pequeños.

“Los niños (y yo) tuvimos un vínculo muy bonito… convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo”, aseguró el también actor. Y hablando de los niños, también habló sobre una de las posibles causas de su separación de la actriz de ‘La Patrona’.

En la plática que sostuvo en el programa, que duró aproximadamente tres horas, Carmona contó algunos detalles de cómo era la relación de su pareja con el padre de sus hijos.

“Yo le aplaudía que ella pretendía y provocara que el papá viera a sus hijos; lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo. Yo lo que hice en ese momento, sin tener aviones, iba hasta donde mi hija estaba y me quedaba en un hotel. Hay que respetarse uno mismo”, confesó el actor, quien también es ex pareja de Alicia Villarreal.

Este tipo de situaciones, aunado al tener que mantener su relación completamente privada por un supuesto rumor de que Arámbula no podía tener ninguna relación por un contrato con el cantante de ‘Cuando calienta el sol’; y aunque él sabía que esto era mera especulación, en algún momento se cuestionó de la veracidad de ello.

“Estaba muy cansado de muchas cosas. Lo curioso es que toda la familia (de ella) estaba conmigo, yo estaba ofendido, además me escondía, pensaba: ‘No estoy tan tirado al catre como para que me estés escondiendo’”, afirmó.

Después de su separación hubo un intento de reconciliación, pero el actor se dio cuenta que se estaba lastimando a sí mismo al volver a un lugar donde no se sintió realmente valorado, y cuenta que, ahora que platica con Aracely del tema, ella le confiesa que le hubiese gustado que las cosas fueran distintas: “Hoy lo hablamos y ella me dice que le hubiera gustado regresar el tiempo y que las cosas no fueran así”, dijo la ex pareja de Arámbula.