Luis Miguel y Mariah Carey: ¿Cómo fue su historia de amor en realidad?

La tercera temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’ llegó a la pantalla de Netflix con sus primeros seis capítulos, donde podremos conocer un poco más acerca de la vida de ‘El Sol’, uno de los cantantes más populares en México y Latinoamérica.

Familia, carrera y romances; el estreno de este jueves traerá varias nuevas historias que podremos conocer sobre Luis Miguel. Sin embargo, hay algunas que llaman más la atención a los espectadores, y está una de las más esperadas: la relación de tres años que mantuvo con la también cantante estadounidense, Mariah Carey.

A pesar de que es considerada como una de las relaciones más mediáticas del cantante, poco se sabe en realidad de cómo fue que comenzó, cómo fueron los tres años que duraron juntos y la razón por la cual decidieron darla por terminada.

Y a pesar de que en el primer capítulo de esta tercera y última temporada se cuenta precisamente cómo fue que ‘El Sol’ logró conquistar el corazón de el ‘ave cantora suprema’ -como es llamada Mariah Carey por su registro de voz-; se dice que hay algunas inconsistencias en lo narrado en la serie, por lo que aquí te contamos más acerca de su relación.

LA RELACIÓN ENTRE MARIAH CAREY Y LUIS MIGUEL

Los detalles que se conocen son gracias al libro biográfico que lanzó la cantante en 2020, llamado ‘The Meaning of Mariah’. En el capítulo The Latin Elvis, Mariah Carey habló sobre la relación de tres años que mantuvo con Luis Miguel.

Mariah Carey y Luis Miguel se conocieron en 1998 en Aspen, gracias a que un asesor inmobiliario que rentaba casa y cabañas en las montañas los presentó (aunque se dice que este encuentro fue planeado por los managers de ambos, pues creyeron que podría darse una cita interesante).

Su primera cita fue una cena en un restaurante de Aspen, aunque Carey relata que no fue la mejor primer cita del mundo. Ella quedó sorprendida por la cantidad de alcohol que ingirió el cantante; además de que lo anterior provocó que adoptara una actitud que la incomodó, por lo que pidió ayuda a su sobrino para ‘escapar’.

Al día siguiente, Luis Miguel le ofreció disculpas y le obsequió un collar de diamantes Bvlgari; ella aceptó la disculpa y al parecer le dio una segunda oportunidad para conocerlo; oportunidad que terminó en una linda relación de tres años.

Durante el tiempo que duraron de novios -cuenta Carey en su libro- El Sol tuvo muchos detalles románticos con ella, visitó en varias ocasiones la casa del cantante en Acapulco e incluso mandó construir una bañera con hidromasaje porque ella consideraba que faltaba una en la casa, además de contratar un mariachi para que tocara mientras ellos cenaban.

Su romance salió a la luz durante una comida en Nueva York y a partir se dejaron ver juntos en diversas ocasiones, sabiendo equilibrar su vida personal con la profesional. Era común que aparecieran cariñosos y se convirtieron en una de las parejas más populares en los años 2000.

Sin embargo, la relación comenzó a ir en picada, aparentemente, porque decidieron grabar un demo a dúo, el cual no le gustó del todo a Luis Miguel y que posteriormente usaría Carey para uno de sus álbumes posteriores; claro, omitiendo la parte del mexicano.

Los motivos de su separación nunca se conocieron a ciencia cierta. Se habla de que al final hubo una lucha de egos, pues cuando paseaban por Estados Unidos quien robaba cámara era ella y no él. También se dice que en sus planes a futuro ella consideraba tener hijos y él no, e incluso se habló de una infidelidad por parte del cantante de ‘Suave´.

En la serie, más que una presentación casual, se habla de que Luis Miguel ideó un plan para salir con la cantante, lo cual lo convertiría en algo más ‘romántico’. Si no has visto la tercera y última temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’ no tardes en hacerlo, pues los spoilers están a la orden del día, y no queremos que te des un ‘quemón’ antes de tiempo.