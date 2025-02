¿Qué pasó con Alicia Villarreal? La señal de auxilio que hizo en pleno concierto

Alicia Villarreal se convirtió en tendencia en redes sociales después de la difusión de un video en una de sus presentaciones donde la intérprete de ‘Ay, papacito’ hace la señal de auxilio relacionada con la violencia en contra de las mujeres.

Alicia Villarreal está casada con Cruz Martínez y presuntamente está en proceso de divorcio del cantante estadounidense.

Esto porque la intérprete de ‘Hasta mañana’ se enteró de la supuesta infidelidad de Cruz en un encuentro con la prensa donde se le cuestionó acerca de su opinión de la ‘traición’ de su marido.

Alicia Villarreal está casada con Cruz Martínez. (Foto: Instagram @mtzcruz / lavillarrealmx).

¿Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio para mujeres que sufren violencia?

Alicia Villarreal dio un concierto en la Arena Heroica de Zitácuaro en Michoacán el pasado 16 de febrero, donde finalizó su presentación al realizar la señal de auxilio.

La cantante agradeció a sus fans mientras se despedía del público asistente a su show cuando hizo la señal de auxilio mientras estaba en el escenario.

Este gesto silencioso se realiza con la palma abierta hacia el frente mientras se dobla un pulgar hacia la mano y luego cierra el puño para cubrirlo.

Esta señal es utilizada por las mujeres cuando se padece violencia de género ante la pareja y se convirtió en un lenguaje no verbal universal, sin embargo, se desconoce la agresión que presuntamente sufrió la cantante Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio en uno de sus conciertos. (Foto: Captura X)

Alicia Villarreal presuntamente denunció a Cruz Martínez por violencia de género en su contra, dijo Gustavo Adolfo Infante, quien contó que la cantante “llegó con un tema familiar” antes de su concierto.

“El sábado discutieron y dicen que le habló a su hermana para que la lleven al hospital allá en Monterrey, en ese lugar un elemento del Ministerio Público le tomó su declaración, ellos pelearon y la trató de ahorcar”, sin embargo, mencionó que no puede confirmarlo porque son rumores dijo en el programa De Primera Mano de este lunes.

¿Alicia Villarreal se divorció de Cruz Martínez?

Alicia Villarreal se enteró de la presunta infidelidad de Cruz Martínez en agosto de 2024, pero descartó un divorcio.

“Con una noticia que me acabo de enterar, entonces de repente uno trabaja y no sabes cómo procesar otras cosas, me pasa que no sé cómo reaccionar, me daré mi tiempo y voy a platicar con él, tenemos una relación adulta aunque no me sorprende, pero me duele porque siento que está mal, tenemos una familia”, contó la artista a Gustavo Adolfo Infante el pasado agosto.

La ‘güerita consentida’ actualizó su situación sentimental en una charla en septiembre de 2024 con el mismo periodista. La artista contestó así ante la pregunta de una separación de Cruz Martínez:

“Estoy bien, me siento bien porque mi música es mi compañera, mi refugio y mi terapia, esto me encanta hacerlo”.