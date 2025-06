Arturo Carmona narra violencia en relación con Alicia Villarreal: ‘Traté de detener una agresión hacia mí’

La denuncia de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez por presunta violencia familiar, revivió una situación en la que se vio involucrado el actor Arturo Carmona (quien es la expareja de la ‘güerita consentida’) hace más de dos décadas.

Estos hechos se remontan al 2001, cuando Blanca Martínez, comunicadora conocida como ‘La Chicuela’ leyó una carta en la que la cantante Alicia Villarreal habló de una presunta agresión por parte de Arturo Carmona en su contra.

Luego de que esta carta se viralizó, tras el caso entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, Arturo Carmona, actor en la obra de teatro Secuestro, negó haber violentado a la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ mientras tuvieron una relación.

Alicia Villarreal envió una carta en 2001 en donde relató una presunta agresión de Arturo Carmona, lo que el actor ha negado. (Foto: Especial / Instagram: @lavillarrealmx)

“Sí, hubo un capítulo no agradable donde fueron situaciones no buenas, pero de que yo haya agredido, golpeado... eso es falso totalmente”, comentó en un encuentro con los medios de comunicación.

También aseguró que en esa ocasión no se relató todo lo que sucedió: “sí existió esta carta, sí la leyó, solamente que no contó completa la historia y eso fue lo que desató todo esto”.

Además, agregó para Ventaneando, el programa de la periodista Pati Chapoy: “Yo no la golpeé, nunca la estrujé. Mi conciencia está tranquila. (...) Para acabar pronto, y ya es lo último que voy a decir, mejor pregúntenle quién golpeó a quién”.

¿Alicia Villarreal violentó a Arturo Carmona?

Las declaraciones de Arturo Carmona dejaron ver que, presuntamente, él fue la víctima de agresión en aquella ocasión, por lo que el periodista Gustavo Adolfo Infante lo cuestionó al respecto.

Y aunque no hizo acusaciones directas, sí comentó: “Lo único que dije fue que yo traté de detener una agresión hacia mi persona. Está muy claro lo que estoy diciendo”, también agregó que para los hombres es difícil denunciar situaciones de violencia.

“Es difícil que un hombre manifieste una agresión, porque no es bien visto en este país. Te juzgan de una manera que no es, entonces el hombre también trata de no hacerlo porque no es bien visto”, aseguró.

Arturo Carmona únicamente reiteró que él se defendió de una agresión en su contra. (Foto: Especial El Financiero)

Arturo Carmona comentó que parte de este problema son los estereotipos de género, es decir, la idea de la sociedad sobre cómo debe actuar un hombre: “tienes que aguantarte y porque tú eres el hombre tienes que soportar (...) pero entonces ya no hablamos de una igualdad”.

En la conversación también negó haber invadido la casa de Alicia Villarreal en 2001, cuando ocurrió la presunta agresión: “yo no me metí a la fuerza en ningún lugar, ni en ninguna casa que no era mía, era la casa de mi hija, la casa que teníamos para mi hija”.

¿Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal, apoya a la cantante?

Luego de que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez, su actual pareja, por presunta violencia, hay quienes han criticado a Melanie Carmona, la hija de la cantante, por no fijar una postura ante esta situación.

Al respecto, Arturo Carmona comentó que dado que la cantante y el productor de los Kumbia Kings están pasando por un proceso legal, la joven no puede hablar al respecto para evitar complicar las investigaciones.

Arturo Carmona aseguró que Melanie Carmina no puede emitir postura ni opinión en el caso de Alicia Villarreal. (Foto: Archivo) (Instagram: Alicia Villarreal)

“No es que mi hija esté no queriendo manifestar su apoyo hacia alguien. No es como tal, la gente espera que mi hija se manifieste, pero no lo puede hacer ni lo debe hacer por los temas legales”, comentó al respecto.