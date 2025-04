Melenie, hija de Alicia Villarreal se hizo una liposucción 360: ¿Cuáles son los riesgos del procedimiento?

Cada vez es más común realizarse tratamientos estéticos; algunos de los más populares son las inyecciones de bótox, pero hay otros como la liposucción a la que recurren muchas artistas, como lo hizo Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal.

Carmona, que participó en la primera temporada de Juego de Voces con ‘los herederos’, compartió en su perfil de TikTok un video en el que revela que se hizo una liposucción y cuál fue su experiencia, la cual califica de buena.

“Estuve como 6, 7 meses buscando el doctor indicado. La verdad, estoy cien por ciento feliz con mi decisión (…) me operé el 7 de enero en Guadalajara. Casi 3, 4 semanas (viví) allá para hacerme todos los masajes post postquirúrgicos y todo eso que también fue un tema”, explica Melenie.

¿Qué se hizo la hija de Alicia Villarreal? Melenie Carmona habla de su liposucción

Actualmente hay diferentes tipos de liposucción; la tecnología y los métodos avanzan, y Melenie, de 25 años, se realizó una de las técnicas más nuevas en el mundo de la las cirugías estéticas, donde se utilizan recursos propios del cuerpo.

Melenie Carmona se hizo una liposucción en enero. (Foto: Instagram @meleniecarmona)

“Lo que me hice fue lipo 360 con transferencia a cadera y glúteo (…) me puse tantita grasa también en la parte de arriba de la pompi. Me dijo (el cirujano) que era para que se viera más estético, para que hiciera como que el corte de mi espalda y luego la pompi”, comparte.

Este procedimiento lo realizó porque, dijo, se sentía insegura con algunas partes de su cuerpo como la cadera, donde se le marcaban los hip dips, que en realidad son los huesos que tenemos en la cadera y reduce el aspecto redondo de esta parte del cuerpo que a muchas mujeres les gusta.

“Estoy por cumplir los 3 meses y ya yo sé que todavía me falta para ver el resultado final, pero ya estoy encantada con mi cuerpo. En realidad nunca fui una persona insegura de mi cuerpo, no. Pero sí había cositas que quería mejorar y pues lo hice, obviamente”, agrega Melenie, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal.

¿Qué es la liposucción 360?

La liposucción 360 es un procedimiento de cirugía estética diseñado para esculpir y definir la silueta corporal mediante la eliminación de grasa localizada en varias áreas del torso.

A diferencia de la liposucción tradicional, que se enfoca en zonas específicas, la liposucción 360 trata más partes del cuerpo como la cintura, el abdomen y la espalda baja para lograr una apariencia más armoniosa y contorneada.

¿Cómo se realiza la liposucción 360?

Este procedimiento es realizado por un cirujano plástico certificado y suele llevarse a cabo bajo anestesia general o sedación local con anestesia tumescente, es decir, anestesia diluida inyectada en tejido subcutáneo.

Se utilizan pequeñas incisiones para introducir una especie de tubo que aspira la grasa acumulada en distintas zonas. En el caso de liposucción con transferencia, el tejido adiposo que ya se aspiró es colocado en otras zonas del cuerpo que requieran ‘relleno’ para obtener los resultados deseados.

La duración de la cirugía varía entre dos y cuatro horas, dependiendo de la cantidad de grasa a remover y las características de cada paciente.

En una cirugía de liposucción 360 se trabajan varias zonas del cuerpo. (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles son los riesgos de la liposucción 360?

Aunque la liposucción 360 puede ofrecer resultados satisfactorios, también conlleva ciertos riesgos y efectos secundarios que deben ser considerados antes de someterse a este procedimiento, algo que la misma Melenie Carmona de Juego de Voces tenía presente.

“Tengo muchas conocidas que sí se han operado y sí la han sufrido bastante; me decían así como: ‘Ay, pues tómate, o sea, cómprate esas medicinas y cómprate no sé qué y cosas así‘. Yo la verdad no necesité que la bombita, que no sé qué, nada”.

Incluso, la hija de la cantante Alicia Villarreal admitió que sufrió una complicación tras la cirugía, aunque no mencionó cuál. Y esto no es algo raro, pues de acuerdo con la American Society of Plastic Surgeons (ASPS), la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) y el sitio especializado Mayo Clinic, los principales riesgos incluyen los siguientes.

La liposucción se enfoca en diversas partes del cuerpo. (Shutterstock)

Infecciones

Como en cualquier cirugía, puede aumentar el riesgo de infección si no se siguen los cuidados postoperatorios adecuados. Entre los síntomas están fiebre, enrojecimiento o secreciones anormales en las incisiones, lo que requiere atención médica inmediata.

Acumulación de líquidos (seromas y hematomas)

Es común que los pacientes experimenten retención de líquidos en las áreas tratadas, lo que puede causar hinchazón y molestias. En algunos casos, es necesario drenar los líquidos para evitar complicaciones.

Trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar

Aunque es poco frecuente, la liposucción puede aumentar el riesgo de formación de coágulos sanguíneos que se desplazan hasta los pulmones, generando una condición potencialmente mortal, según la American Society of Plastic Surgeons.

Una de las complicaciones de una liposucción 360 puede ser la Trombosis Venosa Profunda (TVP). (Shutterstock)

Desbalance en los resultados

Mayo Clinic explica que si la grasa no se extrae de manera uniforme, pueden presentarse irregularidades en la piel, como asimetrías que en ocasiones requieren procedimientos adicionales para corregirse.

Cambios en la sensibilidad de la piel

Algunas personas experimentan entumecimiento o hipersensibilidad en las zonas tratadas, lo que puede ser temporal o, en algunos casos, permanente.

Reacciones adversas a la anestesia

Como en cualquier cirugía, la anestesia conlleva ciertos riesgos, incluyendo reacciones alérgicas o complicaciones cardiorrespiratorias.

La liposucción 360 es un procedimiento seguro cuando es realizado por un cirujano plástico certificado. No obstante, es fundamental que los pacientes sigan todas las indicaciones pre y postoperatorias para minimizar riesgos y obtener los mejores resultados.