¿Quién es Mitzy, diseñador al que Dulce le heredó su línea de cosméticos? ‘No fui solo cocainómano’

Desde la muerte de la cantante Dulce, mucho se ha especulado sobre su herencia, y recientemente se dio a conocer que una de las personas que figura es Mitzy, ‘el diseñador de las estrellas’ que la acompañó prácticamente en toda su carrera.

“Dulce era más que una clienta; era mi hermana del alma. Cada vestido que diseñé para ella llevaba no solo mi creatividad, sino también mi cariño y admiración”, escribió el diseñador de modas en sus redes sociales, días después del fallecimiento de la cantante.

Y gracias a que se convirtió en parte fundamental de la trayectoria de Dulce al diseñar sus vestidos y vestuario para shows, ella le confió un proyecto para que lo desarrolle después de su muerte.

Herencia de la cantante Dulce: ¿Qué le dejó al diseñador Mitzy?

Poco antes de morir, la cantante de ‘Tu muñeca’ heredó a Mitzy el derecho de desarrollar con su nombre (Dulce la cantante) una línea de cosméticos; Yuya y Mariana Rodríguez con Mar Cosmetics son algunas famosas que también tienen la suya.

Dulce la cantante tenía una línea de cosméticos que le dejó en vida al diseñador Mitzy. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Todo está legalmente, me lo dio por 10 años (…) Es Dulce la cantante Cosmetic. Vamos a trabajar en todo lo relacionado con la cosmetología, y por el amor que le tengo a Dulce, lo voy a hacer”, cuenta en una entrevista con diversos medios de comunicación.

El documento data del 25 de agosto de 2023 y Mitzy empezó a trabajar con la cantante en el diseño de los cosméticos hasta que ella fue quien dijo que le dejaría esa marca a él, que la apoyó desde los inicios de su carrera.

“Empezamos a trabajar con lo de sus pinturas y paletas y me dijo: ‘Oye, ¿por qué no lo agarras tú? Yo te firmo todo para que lo hagas tú‘. Me lo firmó (el permiso de usar su nombre en la marca de maquillaje) por 10 años, fue lo que me heredó”, comparte.

Los derechos de Mitzy para Dulce la cantante Cosmetic estarán vigentes hasta el 5 de noviembre de 2034, y parte de las ganancias que se generen de la venta de maquillaje serán para el nieto de Dulce, hijo de Romina Mircoli.

Mitzy y Dulce la cantante Mitzy y Dulce la cantante fueron grandes amigos por más de cuatro décadas. (Foto: YouTube Entre el espectáculo y la cultura)

“Su adoración, su máximo era su nieto, te digo de mí, que parte de esto sí es para su nieto”, agrega el diseñador que ha trabajado con diversas celebridades mexicanas.

¿Quién es el diseñador de modas Mitzy?

Jorge García Cárdenas, conocido en el mundo artístico como Mitzy, es uno de los diseñadores de moda más reconocidos en México y Latinoamérica, famoso por su trabajo en la alta costura y colaboraciones con celebridades del espectáculo.

Es originario de Michoacán, y su historia de vida, misma que ha compartido varias veces, incluye situación de precariedad, el asesinato de su padre cuando él tenía 5 años, trabajo infantil y abuso sexual de un hombre que presuntamente quería ayudarlo.

Su talento y estilo para la costura y el diseño lo han convertido en un referente en la industria de la moda durante varias décadas. Inició con un diseño para una drag queen llamada Francis, con la que vivió un tiempo y gracias a los contactos que ella tenía, el trabajo de Mitzy se difundió con varias celebridades.

Gracias a la drag queen Francis (izquierda), Mitzy empezó a trabajar con celebridades, como Irma Serrano. (Foto: Instagram @mitzyofficial_)

Se especializó en vestidos de noche, trajes de gala y, sobre todo, en exclusivos diseños de novia. Su trabajo se caracteriza por el uso de telas lujosas, detalles bordados a mano y un estilo que fusiona lo clásico con lo moderno.

‘Diseñador de las estrellas’: ¿Con qué artistas ha trabajado Mitzy?

Mitzy ha vestido a grandes figuras del entretenimiento en México y otros países. Una de las primeras que usó los vestidos de Mitzy fue la actriz Sasha Montenegro, Entre las celebridades que han lucido sus creaciones se encuentran:

Mitzy diseñó el vestido de novia de Thalía. (Foto: Instagram @mitzyofficial_)

Su talento lo ha llevado a ser el diseñador de cabecera de varias personalidades del medio artístico, especialmente en eventos de gala, alfombras rojas y producciones televisivas, como:

Los ricos también lloran (​1979)

(​1979) Noche a Noche (1987)

(1987) El privilegio de amar (1999)

(1999) Salomé (2001)

A lo largo de su carrera, Mitzy ha dejado una huella imborrable en la moda mexicana. Su trabajo ha sido reconocido en diversas ocasiones y sigue siendo un referente en el diseño de vestidos de alta costura.

Mitzy responde a hija de Dulce por llamarlo ‘cocainómano’

Cuando se dio a conocer que la hija de Dulce la cantante, Romina Mircoli, llamó ‘cocainómano’ al diseñador Mitzy, este se dijo sorprendido, pues le parece algo irrelevante dado que él ha compartido su historia de vida muchas veces, reconociendo que fue adicto a ciertas sustancias.

“¡Ah!, ¿en serio?, no sabía eso (…) qué raro se me hace porque he contado mi vida, lo que hice, lo que fui; caí en el alcohol, en las drogas, íjole (…) mi vida fue un desorden, caí en el bajo mundo de las drogas”, compartió.

El diseñador de modas Mitzy ha hablado sobre sus problemas con adicciones. (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Incluso, mencionó otro tipo de sustancias que llegó a consumir, pues no le da pena revelar detalles de su pasado que, de acuerdo con Mitzy, no lo define como persona.

“Sí, fui eso y más, no fui solo cocainómano, hasta cemento (consumí) (…) les falta decirles todo completo; eso fui, aquí estoy, gracias a Dios, saludable”.