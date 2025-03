¿Para escapar de zombis? Las lujosas botas Saint Laurent de Pedro Pascal y su ‘relación’ con ‘Emilia Pérez’

Pedro Pascal usó unas botas Saint Laurent en la premier de 'The Last of Us'. (Foto: Especial El Financiero)

La moda casi siempre va de la mano con el espectáculo y entretenimiento; para muestra, tenemos los lentes Balenciaga de José Eduardo Derbez, y recientemente unas botas que lució el actor Pedro Pascal en la premier de The Last of Us.

El próximo 13 de abril se estrena la nueva temporada de The Last of Us, serie de HBO en la que participa el actor chileno con otras estrellas como Bella Ramsey y Gabriel Luna, y el 24 de marzo se realizó la premier oficial en Los Ángeles, California.

A esta acudieron los protagonistas de The Last of Us, pero el que ‘se robó cámara’ este lunes fue Pedro Pascal gracias a su atuendo en la alfombra roja con unas botas largas de la marca Saint Laurent.

¿Cómo son las botas de Pedro Pascal que llevó a la premier de ‘The Last of Us’?

El actor chileno llegó al evento de estreno vestido con un saco a cuadros (pero no como el Miu Miu de Altragracia Gómez) verde con azul y una camisa de cuello alto en azul rey, además de sus clásicos lentes ámbar.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no solo de los asistentes, sino de los internautas después de que las fotos de la premier se subieran a Internet, fueron las botas de cuero largas que llevó el actor de la serie The Mandalorian.

El actor Pedro Pascal lució unas botas de la marca Saint Laurent. (EFE)

Se trata de unas botas que llegan hasta el muslo, elaboradas con cuero y que el mismo director creativo de YSL, Anthony Vaccarello, describió como “respetables en la parte superior y algo obscenas en la parte inferior”.

Son una pieza presentada por primera vez en la Semana de la Moda de París y forman parte de la colección Otoño-Invierno 2025 de la marca de diseñador francesa.

Además de la altura, estas botas llevan un ligero tacón y en la punta son de forma cuadrada, agregando el toque de elegancia característico de Yves Saint Laurent.

¿Cuánto cuestan las botas de Saint Laurent que usó Pedro Pascal?

Si eres de aquellos que le vieron las botas a Pedro Pascal y quieren recrear su icónico look, te tenemos malas noticias: todavía no están a la venta, ya que pertenecen a la colección Otoño- Invierno 2025.

Las botas de Pedro Pascal pertenecen a la colección Otoño-Invierno 2025 de Saint Laurent. (CAROLINE BREHMAN/EFE)

Sin embargo, se espera que salgan ‘cariñosas’ no solo por la firma francesa a la que pertenecen, también por el material del que están hechas (y por lo que vimos en fotos y videos, es mucho). Aunque podríamos darnos una ‘pequeña’ idea de su costo.

En la tienda oficial de YSL, la colección de calzado para hombre que están a la venta en realidad son botines, y tienen precios que van desde 19 mil y hasta más de 35 mil pesos (siendo solo botines).

Los más parecidos de la colección que actualmente está a la venta serían las botas Agustín de piel lisa, que tienen un costo de 26 mil 90 pesos, aunque las del actor poseen otra textura y son más altas, por lo que el precio podría doblarse.

Y curiosamente Pedro Pascal, que apoyó a Sheinbaum en una ocasión, tiene relación con Saint Laurent no solo por utilizar sus prendas y calzado más exclusivos, también por su talento como actor en producciones cinematográficas de la misma empresa. ¿Cómo?

Pedro Pascal fue protagonista de una producción de SL Productions. (Foto: Instagram @pascalispunk)

Yves Saint Laurent: El emporio de la moda que también produce películas

La realidad de Saint Laurent es que no solo está en la industria de la moda, también incursionó hace unos años en el rubro de la cinematografía, donde el mismo Anthony Vaccarello ha participado en películas ganadoras del Oscar 2025.

El diseñador de origen belga creó una filial registrada de la casa de modas francesa llamada SL Productions, con la que integran entre sus actividades la producción cinematográfica.

“Esta división, concebida por Anthony Vaccarello para Saint Laurent, se alinea con la firmeza de Vaccarello para guiar la marca hacia el futuro, a la vez que refleja la amplitud y los matices cinematográficos de sus colecciones”, describe su sitio oficial.

Entre los filmes que han desarrollado en SL Productions está Extraña forma de vida (2023), cortometraje dirigido por Pedro Almodóvar; protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke.

SL Productions: La productora detrás de ‘Emilia Pérez’

No obstante, la película más famosa (y polémica) que ha producido la empresa a cargo de Vaccarello es Emilia Pérez, de Jacques Audiard, que fue nominada en los premios Oscar 2025.

Emilia Pérez, protagonizada por Karla Sofía Gascón, fue coproducida por Saint Lauren Productions con la participación de Anthony Vaccarello por Saint Laurent.

Además, él fue encargado del diseño de vestuario, aunque esta categoría no obtuvo nominación en los premios Oscar pasados ni reconocimientos durante la temporada de premios.