Bella Ramsey fue diagnosticada con un trastorno en rodaje de ‘The last of us’: ‘No soportaba impermeables pesados’

Bella Ramsey fue diagnosticada con un trastorno cuando grabó la primera temporada de 'The last of us'. (Foto: Especial El Financiero)

Bella Ramsey, protagonista de la serie The last of us, se enteró de que tiene el trastorno del espectro autista gracias a uno de sus compañeros dentro del programa que notó ciertas características como el no “soportar impermeables pesados”.

El elemento del equipo de grabación de la serie de HBO Max se dio cuenta porque convive con un familiar con características similares.

La integrante del elenco de Game of Thrones aseguró que ser diagnosticada le pareció “liberador”y así entendió diferentes comportamientos.

Bella Ramsey grababa 'The last of us' cuando se enteró que presenta autismo. (Foto: IMDB)

¿Cómo se dio cuenta Bella Ramsey que tiene autismo?

Bella Ramsey de la serie The last of us, concedió una entrevista donde reveló la manera la que se dio cuenta, especialmente al sentirse “diferente a los demás”, pero no es un tema del cual hable con todas las personas o de manera pública.

“Ya he hablado un poco sobre la neurodivergencia, pero por alguna razón siempre me resistí, sentía que no quería decirlo, pero me diagnosticaron autismo mientras rodaba la primera temporada de The Last of Us“, explicó en una entrevista para Vogue Reino Unido.

Canadá fue el escenario de rodaje de algunos episodios de la serie de HBO Max y durante las grabaciones un miembro del equipo notó ciertas características similares entre su hija y Bella Ramsey: "Tuvimos un viaje que terminó en una evaluación psiquiátrica y un diagnóstico, yo siempre me había preguntado desde niño por qué me sentía fuera de lugar en la escuela, un bicho raro y solitario”.

La protagonista de las dos temporadas de The Last of us tenía más comodidad con los adultos que con personas de su edad, además de sensaciones extrasensoriales y analizaba el lenguaje corporal y “las microexpresiones” en el rostro de los demás.

Bella Ramsey protagoniza 'The last of us'. (Foto: IMDB)

“Él notó que no soportaba los pesados impermeables y chamarras para filmar en la naturaleza en Canadá, llevaba demasiadas cosas en mi cuerpo (...) Siempre observo y aprendo de la gente, debo aprender de forma más manual a socializar e interactuar con quienes me rodean”.

Finalmente, la intérprete de Lady Mormont en la serie Game of thrones aseguró no sentir pena porque el “mundo” sepa que es autista.

¿Qué es el autismo, trastorno de Bella Ramsey?

El trastorno del espectro autista está relacionado con el desarrollo del sistema nervioso, principalmente el cerebro, e impacta en la forma en que una persona socializa con otros y la manera de percibir su realidad, informó Mayo Clinc.

El término espectro hace alusión a una amplia variedad de diferentes diagnósticos como autismo, el síndrome de Asperger o el trastorno desintegrativo infantil, entre otros, cada uno con sus características propias.

Aunque se presentan diferentes rasgos, los más comunes suelen ser: menor contacto visual, personas introvertidas, no les gusta el contacto humano, susceptibles a ruidos fuertes, inteligencia menor o mayor al promedio, problemas de lenguaje, conflictos en la forma de socializar y comunicarse, según la Confederación el Autismo España.

Existen tratamientos para disminuir el impacto del espectro autista en la vida cotidiana de quienes lo tienen, pero es algo irreversible.