‘Expecto patronum’: ¿Quiénes son los actores para la nueva serie de ‘Harry Potter’ de HBO? Esto sabemos

‘¡Lumos!’: Cada vez tenemos más ‘luz’ en ciertos detalles de la nueva serie de Harry Potter, por ejemplo el inicio del rodaje y el nombre de algunos actores para interpretar a los personajes de la historia de J.K. Rowling.

Las novelas de la autora tienen otra adaptación por delante, pero ahora no en una producción cinematográfica, en cambio, es para un programa de TV.

La nueva serie de HBO Max no tiene una fecha de estreno, pero el primer confirmado en el elenco es John Lithgow, que interpreta a Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, la escuela de magia donde se desarrolla la mayor parte de la historia.

Harry Potter La serie de Harry Potter se basa en las novelas de J.K. Rowling. (Foto: Especial El Financiero)

¿Quién es John Lithgow, actor que interpreta a Albus Dumbledore en la nueva serie de ‘Harry Potter’?

John Lithgow es un actor estadounidense conocido por aparecer en el programa de TV 3rd Rock From the Sun y por su papel como Winston Churchill en la serie The Crown.

También es un actor de doblaje y uno de sus papeles más reconocidos es el de prestar su voz a Lord Farquaad en la primera película de Shrek.

Lithgow estuvo nominado a los premios Oscar por El mundo según Garp y La fuerza del cariño, ambas producciones cinematográficas estrenadas en la década de los 80.

"Bueno, para mí fue una sorpresa total. Me acaban de llamar por teléfono en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo. Pero estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a prestar atención a Harry Potter. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando llegue la fiesta de fin de la serie, pero he dicho que sí“, declaró Lithgow en una entrevista para Screenrant.

Harry Potter La serie de 'Harry Potter' comienza a grabarse en el verano de 2025. (Foto: MAX)

¿Quién interpreta a Severus Snape en la nueva serie de ‘Harry Potter’?

Paapa Essiedu es el actor que medios como The Hollywood Reporter confirmaron para el papel del jefe de la casa Slytherin.

Es decir, que el actor británico interpretaría a Severus Snape, profesor de pociones de Harry, Hermione y Ron.

Sin embargo, HBO no confirmó la participación de Essiedu en la nueva serie de Harry Potter y como respuesta, la productora respondió lo siguiente: “Sabemos que una serie de tan alto perfil generará muchos rumores y especulaciones. A medida que avancemos en la preproducción, solo confirmaremos los detalles cuando finalicemos los acuerdos”, informó Screenrant.

El actor de Black Mirror puso su cuenta de Instagram en privado luego de que recibiera críticas por presuntamente tomar el papel de Snape en la producción televisiva de HBO.

Se rumora que el actor Pappa Essiedu interpreta a Severus Snape en la nueva serie de 'Harry Potter'. (Foto: Instagram @ pessiedu)

¿Qué actriz interpreta a Minerva McGonagall en la nueva serie de ‘Harry Potter’?

La profesora McGonagall es la jefa de la casa de Gryffindor, donde pertenecen los protagonistas de la historia de J.J. Rowling.

De acuerdo con Deadline, la actriz Janet McTeer está en negociaciones para interpretar a la maestra de la clase de transformaciones.

Pero al igual que en el caso de Essiedu, no está confirmada su participación en la nueva serie de HBO.

¿Dónde podré ver la nueva serie de ‘Harry Potter’?

La serie de Harry Potter no tiene fecha de estreno, pero sí podemos adelantar el sitio donde se va a estrenar.

Al ser una producción de HBO, entonces su lanzamiento es en la plataforma de MAX, el último detalle al respecto es que las grabaciones comienzan en verano de 2025.