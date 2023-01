‘The Last of Us’: ¿Qué hongo de la vida real provoca la pandemia en el videojuego?

La serie 'The Last of Us' se basa en el videojuego homónimo desarrollado por Naughty Dog. (Shutterstock)

La serie de ‘The Last of Us’ se estrenó este 15 de enero en HBO Max. El exitoso videojuego de terror desarrollado por Naughty Dog dio un salto a la pantalla chica para contar las aventuras Joel y Ellie, un par de sobrevivientes a una pandemia que convierte a los seres humanos en caníbales.

Aunque la historia no es real, toma como referencia la propagación mundial de una infección creada por un hongo que sí lo es, su nombre es Cordyceps y es apodado como “el hongo zombie” pero ¿a qué se debe este nombre?

De acuerdo con un artículo del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Alcalá, el Cordyceps es un hongo parásito que crece sobre las larvas de una mariposa nocturna. Durante el otoño se produce la infección de la oruga por parte del hongo que penetra e invade su cuerpo. Poco a poco, el hongo consume los nutrientes de la oruga hasta que la infección provocada por él mismo, la mata. Sin embargo, el hongo que ha invadido el cuerpo del animal conserva la forma del insecto y crece a partir de su cabeza, de ahí que sea llamado un “hongo zombie”.

Aunque no suene muy apetitoso, este hongo es consumido ampliamente en Asia debido a las propiedades medicinales que se le atribuyen. Su uso en la medicina tradicional tibetana y china se remonta siglos atrás aunque a principios de los 2000 se popularizó tras la aparición del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), indica un informe de Terra Pharmacopoeia.

Entre sus propiedades se encuentran la reducción del colesterol y triglicéridos; mejora en síntomas de envejecimiento como pérdida de memoria y función sexual; reducción del estrés; disminución de fatiga; tratamiento de enfermedad renal crónica, entre otras.

Así es que, a menos que la ciencia demuestre lo contrario, el hongo Cordyceps responsable de una pandemia de caníbales en ‘The Last of Us’, no solo no representa una amenaza en el mundo real sino que trae múltiples beneficios para quien lo consume.

¿Dónde ver la serie ‘The Last of Us’?

La serie se basa en el videojuego homónimo lanzado de manera exclusiva para PlayStation 3 en 2012 y tiene a Pedro Pascal (Oberyn en ‘Game of Thrones’) en el papel de Joel y a Bella Ramsey (Lyanna Mormont en ‘Game of Thrones’) como Ellie.

Los capítulos de la serie llegarán de manera semanal los días domingo por HBO Max a partir de las 8:00 p.m. El primer capítulo se estrenó el pasado 15 de enero.