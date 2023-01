'The Last of Us', 'Secret Invasion', 'Succession' y más: Series que se estrenan en 2023

Una de las características de 2022 es que arrasó con todos los estrenos de películas y series, pero ahora llegó el 2023 que promete una enorme cartelera de producciones de todo tipo.

Si eres de las personas que disfruta ver una tarde de maratones, te tenemos buenas noticias. Este año trae consigo una larga lista de estrenos de series de aventura, ciencia ficción y hasta adaptaciones de videojuegos.

Entre los estrenos más esperados para series se encuentra la expansión del universo televisivo de Star Wars. Si eres amante de esta saga sabes que pronto podremos volver a ver a Grogu ‘Baby Yoda’ en sus aventuras por la galaxia con la tercera temporada de The Mandalorian, que llega el 1 de marzo a Disney+.

Otro de los estrenos que no puedes dejar pasar es la adaptación del juego The Last of Us con Pedro Pascal como protagonista. La serie sigue a un padre y su hija dentro de un mundo postapocalíptico plagado de zombies.

Para que te emociones con todo lo que llegará este 2023, enlistamos las series y nuevas temporadas de este año y las plataformas de streaming en las que podrás verlas.

Las series que se estrenan este 2023

You, cuarta temporada

El actor Penn Badgley regresa a la pantalla chica este 2023 para interpretar al asesino serial Joe Goldberg. La serie sigue los pasos de un individuo que se obsesiona con sus víctimas y las engaña para que entablen una relación amorosa con él. Esta temporada remontará la historia a la ciudad de Londres, en Reino Unido, en donde estará en busca del personaje de Tati Gabrielle.

¿Dónde? La cuarta temporada se podrá ver por Netflix.

¿Cuándo? La parte uno se estrena el 10 de febrero y la segunda el 10 de marzo.

The Mandalorian, tercera temporada

Este 2023 regresaremos a una galaxia muy muy lejana con la tercera temporada de The Mandalorian. La serie continuará con la aventura de Din Djarin, Pedro Pascal, y Grogu para determinar que es lo que sucederá con el planeta de Mandalore. Asimismo, este año también se estrenará la serie en solitario de Ashoka, interpretada por Rosario Dawson, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

¿Dónde? A través de la plataforma de Disney+.

¿Cuándo? Los capítulos comenzarán a estrenarse a partir del 1 de marzo.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

El mundo de Bridgerton se expandirá este 2023 con su primer serie precuela que indagará en la historia detrás del ascenso al trono de la reina Charlotte. La producción profundizará en las razones por las cuales el personaje cuenta con su carácter.

¿Dónde? La serie estará disponible en Netflix.

¿Cuándo? La plataforma aún no ha confirmado la fecha, pero será dentro de 2023.

Succesion, cuarta temporada

La aclamada serie ganadora de premios Emmy, Succesion, regresará este 2023 para seguir contando la historia de la familia Roy. En esta ocasión, los protagonistas estarán en una lucha contra su padre para determinar quién será el nuevo sucesor de la compañía.

¿Dónde? La serie estará disponible a través de HBO Max.

¿Cuándo? La plataforma de HBO todavía no revela la fecha de lanzamiento.

The Last of Us

El aclamado videojuego de zombies, The Last of Us, ahora se presentará en la pantalla chica en forma de una serie que estará protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. La trama se sostiene de la necesidad de un padre de salvar a su hija dentro de un mundo en ruinas.

¿Dónde? La serie se podrá visualizar a través de HBO Max.

¿Cuándo? El próximo 15 de enero.

Gen V

El mundo de la serie The Boys también se expandirá este 2023 con el estreno de su primer spinoff titulado Gen V. La serie se tratará de un grupo de estudiantes con superpoderes que aprenderán que su escuela solamente es parte de un plan maligno de la compañía ficticia Vought.

¿Dónde? La serie saldrá exclusivamente para Amazon Prime.

¿Cuándo? Todavía no hay fecha confirmada, pero será este 2023.

Secret Invasion

El Universo Cinematográfico de Marvel regresará con una nueva serie centrada en el personaje de Samuel L. Jackson. Secret Invasion explicará las razones por las cuales Nick Fury ha estado ausente de la tierra desde Avengers: Age of Ultron (2015) y el peligro inminente que representan los skrulls.