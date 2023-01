La historia de ‘Yonaguni’, la canción de Bad Bunny que se volvió tendencia para iniciar 2023

Bad Bunny fue uno de los artistas que marcó el 2022 por el éxito que obtuvo de Un Verano Sin Ti y aunque por el momento no se tiene información de un nuevo álbum, una de sus canciones más exitosas que convirtió en el himno para empezar este 2023 y en tendencia en redes sociales como Twitter.

Se trata de ‘Yonaguni’, tema que llegó a los oídos de los fanáticos de Bad Bunny en 2021 y que se ha convertido en uno de sus sencillos más exitosos. Incluso logró posicionarse como una de las canciones más escuchadas en Spotify México de aquel año.

Ahora ‘Yonaguni’ ha regresado para iniciar este 2023 por el verso en el que hace referencia al inicio de este nuevo ciclo de 365 días que acaba de llegar.

“Pa’ que ante’ ‘e que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023 bien cabrón”, suena en uno de los versos finales de la canción que incluso ha sido replicado en redes sociales por los fanáticos de San ‘Benito’ que escucharon la canción durante su fiesta de fin de año.

Asimismo el intérprete de la ‘rola’ estuvo compartiendo mensajes en sus redes sociales en los que le hacía alusión al verso de ‘Yonaguni’: “Y empezar el 2023 bien cabrón...”, escribió en Twitter.

¿De qué habla ‘Yonaguni’?

La canción relata una historia de un enamorado que no deja de pensar en su interés amoroso, es por ello que ‘Yonaguni’ comienza con letras que hacen alusión a desamor.

“Una noche más y copas de más, tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas”.

De igual manera, el nombre del sencillo hace alusión a una locación real que se encuentra en Japón: la isla remota de Yonaguni, un sitio que cuenta con unas ruinas submarinas que se pueden visitar buceando. Dentro del sencillo, Bad Bunny insiste en querer viajar al lugar con la persona de quien se encuentra enamorado.

“Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo y a Yonaguni le llego”, expresa el puertorriqueño en su canción de 2021.

La inspiración oriental de la canción no termina con el nombre, ya que en el video de ‘Yonaguni’ hay varias referencias a la cultura de Japón.

Uno de los momentos clave es el cierre del sencillo en el que Benito Antonio Martínez Ocasio termina con un par de versos cantando en japonés, los cuales han sido traducidos como: ‘’Hoy quiero tener sexo contigo, pero solo contigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?’’.

¿Qué hará Bad Bunny en 2023?

En una entrevista con Billboard, Bad Bunny explicó que entre sus planes para este año nuevo está como prioridad tomarse un descanso.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros”, comentó el ‘Conejo Malo’. Asimismo el cantante aseguró que también aprovechará su tiempo libre para festejar.

“Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua. El 2023 es para mí”, puntualizó el puertorriqueño que también comentó que “se va para estudio, se graba, pero nada de presión”.