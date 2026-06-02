Nace la depresión tropical ‘Uno-E’ en el Pacífico, el primer ciclón de la temporada; ¿pegará en México?

La depresión tropical Uno-E se convirtió en el primer ciclón tropical de la temporada 2026 en el Pacífico oriental.

La temporada de ciclones tropicales 2026 en el océano Pacífico ya comenzó. La mañana de este martes, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó la formación de la depresión tropical Uno-E, el primero de la temporada en la cuenca del Pacífico Oriental.

De acuerdo con el organismo meteorológico, el sistema se localiza mar adentro, lejos de las costas mexicanas, y por el momento no representa una amenaza directa para territorio nacional.

La formación de este fenómeno climático ocurre después de varios días de vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada al suroeste de la península de Baja California, la cual presentaba condiciones favorables para evolucionar al ciclón tropical ‘Amanda’.

El NHC había estimado una alta probabilidad de desarrollo durante esta semana, la cual incrementó a 50 por ciento ayer lunes 1 de junio para las próximas 48 horas; además, mantiene una probabilidad de 90 por ciento para los próximos siete días.

¿Dónde se encuentra la depresión tropical Uno-E?

Según el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes, la depresión tropical Uno-E se desplaza hacia el oeste-noroeste sobre aguas abiertas del Pacífico oriental.

La Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos (SASSLA) señaló que el sistema se convirtió oficialmente en depresión tropical durante las primeras horas del martes.

Se localiza aproximadamente a 2 mil 335 kilómetros al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, presenta vientos máximos sostenidos de 45 km/h y se desplaza lentamente hacia el oeste a 6 km/h.

Etapas de un ciclón tropical, desde su formación como depresión tropical hasta su evolución a huracán. (Conagua / SMN)

¿La depresión tropical Uno-E impactará México?

Los pronósticos indican que durante las próximas horas girará hacia el noroeste y continuará alejándose de territorio mexicano. Además, el NHC prevé que el sistema se fortalezca gradualmente y alcance la categoría de tormenta tropical el miércoles, momento en el que recibiría el nombre de ‘Amanda’.

Por ahora, los modelos de pronóstico no muestran una trayectoria que implique un impacto directo sobre México. El sistema se mantiene lejos de tierra y se prevé que siga desplazándose sobre el océano abierto.

Sin embargo, especialistas recomiendan mantener seguimiento a la evolución del fenómeno, ya que los ciclones tropicales pueden modificar su intensidad y trayectoria conforme avanzan sobre aguas cálidas.

Aunque la depresión tropical Uno-E no representa un riesgo inmediato para el país, el Pacífico oriental continúa mostrando condiciones favorables para el desarrollo de más sistemas tropicales durante las próximas semanas.

El NHC mantiene vigilancia sobre otras áreas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico.

Calendario de la temporada de ciclones tropicales 2026 en las cuencas del Pacífico y el Atlántico. (Conagua / SMN)

¿Cuándo termina la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico?

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico comenzó oficialmente el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre. Para este año, las autoridades meteorológicas prevén una actividad cercana o superior al promedio, con la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales en esta cuenca.

Si la depresión tropical Uno-E alcanza la categoría de tormenta tropical, recibirá el nombre de ‘Amanda’, el primero de la lista asignada para la temporada 2026 en el Pacífico oriental.