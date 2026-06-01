Potenciales ciclones ‘Amanda’ y ‘Boris’ son vigilados en el Pacífico: ¿Dónde están y afectarán a México?

La temporada de ciclones 2026 comenzó oficialmente este 1 de junio y, en el océano Pacífico, ya son monitoreados dos sistemas con potencial desarrollo ciclónico que podrían recibir los nombres de ‘Amanda’ y ‘Boris’.

El primero (‘Amanda’) corresponde a una zona de baja presión ubicada al suroeste de la península de Baja California, la cual incrementó a 50 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y mantiene 90 por ciento de probabilidad en los próximos siete días.

Este fenómeno se localiza a 2 mil 280 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte meteorológico de Conagua.

Debido a que se encuentra a más de 2 mil kilómetros del territorio nacional y mantiene una trayectoria alejada de las costas, en caso de evolucionar a ciclón tropical recibiría el nombre de ‘Amanda’, aunque no representaría afectaciones para México.

¿Dónde está ubicado el potencial ciclón ‘Boris’?

Se prevé la formación de una nueva zona de baja presión al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la cual mantiene 30 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

Este segundo sistema podría evolucionar y llevar el nombre de ‘Boris’, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre su evolución debido a su cercanía con las costas de México, ya que podría ocasionar alguna afectación.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en la trayectoria o intensidad de estos fenómenos.

¿Qué es un ciclón tropical?

Un ciclón tropical es un sistema atmosférico de baja presión que se forma sobre aguas cálidas y se caracteriza por la circulación de vientos intensos alrededor de un centro. En el hemisferio norte, estos vientos giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que en el hemisferio sur lo hacen en sentido horario.

Estos fenómenos se clasifican según la velocidad de sus vientos sostenidos. En sus primeras etapas pueden ser una depresión tropical o una tormenta tropical; si continúan fortaleciéndose, alcanzan la categoría de huracán. Por ello, todos los huracanes son ciclones tropicales, aunque no todos los ciclones tropicales llegan a convertirse en huracanes.

Para medir la intensidad de los huracanes en los océanos Atlántico y Pacífico se utiliza la escala Saffir-Simpson, que los divide en cinco categorías de acuerdo con la velocidad máxima sostenida de sus vientos: