Y ahora es Volaris: No trasladará a viajeros del Congo tras restricción impuesta por México

El Congo es el epicentro de un nuevo brote de ébola provocado por una cepa para la que no hay vacuna.

Volaris se une a Viva Aerobus y Aeroméxico: La aerolínea informó que se reserva el derecho de transportar a pasajeros del Congo, esto debido a la restricción impuesta por el Gobierno de México.

La medida establece que no podrán entrar a nuestro país aquellas personas que hayan estado o pasado por la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur durante los úlltimos 21 días.

La restricción estará vigente por 60 días y no aplica para ciudadanos de México o de Estados Unidos. Para estos últimos, Volaris señaló que únicamente podrán ingresar a la Unión Americana por los aeropuertos de Washington Dulles y Houston.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum empezó a tomar medidas preventivas por el brote de ébola en África, aunque el riesgo de contagios en México es muy bajo, afirmó David Kershenobich, secretario de Salud.

Los nuevos protocolos se implementaron a escasos días del Mundial 2026, un evento que será coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá. La República Democrática del Congo, país en el que inició el reciente brote de ébola, quedó emparejada en el Grupo K y jugará un partido en el Estadio Guadalajara contra Colombia.

México elige hospital para tratar posibles casos de ébola

La Secretaría de Salud informó que si hay casos confirmados de ébola en México, estos serán tratados en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado al sur de la Ciudad de México.

Las autoridades sanitarias puntualizaron que el centro será equipado con los materiales necesarios para mantener a los pacientes en aislamiento. A diferencia del COVID-19, el ébola no se transmite por vía respiratoria, sino mediante el contacto directo o indirecto con secreciones de pacientes infectados como sangre o saliva.

“Los casos han ocurrido fundamentalmente en la República Democrática del Congo y en Uganda, y existe otro centro de vigilancia que tiene que ver con Sudán del Sur, porque conforman la región en donde se han detectado esos casos de ébola”, explicó el secretario de Salud en la ‘mañanera’ del martes 26 de mayo.

Ante la llegada de turistas por el Mundial 2026, México instalará filtros sanitarios en los aeropuertos internacionales, como el AICM, y revisará el itinerario de los visitantes para saber dónde estuvieron las últimas tres semanas.

“Porque pueden haber llegado no necesariamente de esos sitios (los tres países con casos de ébola), sino haber estado en Europa o haber estado en algún otro país”, apuntó.

El secretario David Kershenobich agregó que el periodo de incubaciójn del virus de ébola va de 2 a 21 días. Entre los síntomas más comúnes están fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de estómago intenso y diarrea, entre otros.