México restringe entrada por ébola: Aeroméxico no trasportará a viajeros que hayan estado en Congo

México recibirá uno de los tres juegos de la selección de futbol del Congo, que se encuentra aislada en Bélgica.

México impuso restricciones a la entrada de viajeros por el brote de ébola en África, por lo que Aeroméxico se reservará el derecho de transportar a personas que hayan estado en el Congo, Sudán del Sur o Uganda, informó la aerolínea este viernes 29 de mayo.

Aeroméxico explicó que la medida, activa por un periodo de 60 días a partir del 28 de mayo, aplica para las personas que hayan estado en esos tres países durante los últimos 21 días.

La aerolínea del Caballero Águila aclaró que los pasajeros que cuenten con pasaporte mexicano quedan exentos de esta medida.

Aeroméxico es la segunda aerolínea mexicana que acata la medida preventiva del Gobierno de Claudia Sheinbaum por el brote de ébola en el Congo. Durante la noche del jueves 28 de mayo, Viva Aerobus informó que impondrá una restricción temporal para los pasajeros que hayan estado en los tres países con casos confirmados o sospechosos de la enfermedad.

¿Qué medidas aplicará México por el brote de ébola?

La Secretaría de Salud anunció un protocolo debido a que el Congo, país donde se concentran los contagios de ébola, jugará un partido en Guadalajara del Grupo K del Mundial 2026.

David Kershenobich, secretario de Salud, dijo que si bien el riesgo de casos de ébola en México es “muy bajo”, se empezarán a tomar medidas preventivas, como recomendar a las personas que hayan estado en el Congo, Sudán del Sur o Uganda en los últimos 21 días reprogramar sus viajes a México.

El secretario de Salud adelantó que también se instalarán filtros sanitarios en el AICM y demás aeropuertos internacionales. “Vamos a hacer una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros, porque pueden haber llegado no necesariamente de esos sitios, sino haber estado en Europa o haber estado en algún otro país", agregó.

David Kershenobich advirtió que los sintomas de alerta de un contagio de ébola, que incluyen fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de estómago intenso, diarrea, son “muy inespecíficos”. “Por lo tanto, el antecedente de haber estado en contacto con una persona infectada es muy relevante”.

El secretario de Salud había pedido a los aficionados del Congo que tienen programado venir a México aislarse por un periodo de 21 días (tiempo máximo de incubación del virus del ébola) antes de sus viajes.

¿Cómo tratará la Secretaría de Salud los casos sospechosos de ébola?

El funcionario detalló que la Secretaría de Salud llevará un registro de las personas sospechosas de haberse contagiado de ébola.

“Llega al país; tomamos todos sus datos del itinerario, documentales, su lugar de estancia, y los vamos a estar contactando cada 24 horas para saber que no presenten ninguna sintomatología sugestiva de poder tener el ébola", comentó esta semana.