Uganda cierra frontera con República del Congo por brote de ébola

Como parte de los esfuerzos para contener en brote de ébola, Uganda cerró su frontera con la República Democrática del Congo.

Uganda cerró su frontera con la República Democrática del Congo mientras las autoridades intensifican los esfuerzos para prevenir la propagación del ébola en el país.

La decisión, anunciada por el Grupo de Trabajo Nacional para la Respuesta al Ébola, se produce tras lo que los funcionarios describieron como un brote en escalada en el este del Congo y riesgos crecientes vinculados al movimiento transfronterizo.

El primer caso de ébola en Uganda se confirmó hace menos de dos semanas en un paciente congoleño que cruzó la frontera para recibir tratamiento y murió en la unidad de cuidados intensivos de Kampala el 14 de mayo tras presentar síntomas de hemorragia.

Las autoridades informaron que el cuerpo fue devuelto al Congo esa misma noche, lo que subraya el riesgo de transmisión a través del traslado de pacientes y restos infectados. Desde entonces, Uganda ha confirmado siete casos de ébola, incluyendo trabajadores de la salud expuestos mientras trataban a pacientes infectados.

Según las nuevas medidas, solo los equipos autorizados de respuesta al ébola, los trabajadores humanitarios, los transportistas de alimentos y mercancías, y el personal de seguridad podrán cruzar la frontera. Todos los que ingresen autorizados se someterán a un estricto control sanitario, a la presentación de documentación y a una vigilancia continua en los puntos de entrada oficiales.

El gobierno también ordenó un autoaislamiento obligatorio de 21 días para cualquier persona que regrese del Congo, bajo la supervisión de equipos de vigilancia sanitaria y distrital. Las escuelas en los distritos fronterizos permanecerán abiertas, pero deberán cumplir con las directrices del Ministerio de Salud, incluyendo controles diarios de temperatura para los estudiantes que lleguen del Congo, según informó el Ministerio de Salud en un comunicado.

Las autoridades ordenaron a los funcionarios de distrito que aplicaran estrictamente las medidas de prevención del ébola, mientras que los medios de comunicación deben dedicar al menos 30 minutos diarios de programación en horario de máxima audiencia a campañas de concienciación pública.

Uganda ya ha sufrido brotes de ébola en el pasado y permanece en estado de máxima alerta debido al frecuente movimiento de personas y mercancías a través de su larga frontera con el Congo.

El brote de la rara cepa Bundibugyo del Ébola probablemente ha causado la muerte de 221 personas en el Congo desde que se notificaron los primeros casos el 15 de mayo y ya es el peor del país desde 2018-2020, cuando murieron casi 2.300 personas en las provincias de Kivu del Norte e Ituri.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de ébola como una emergencia de salud pública mundial, advirtiendo que el virus se está propagando rápidamente en el este del Congo, donde la inseguridad, la deficiente infraestructura y el desplazamiento de la población dificultan los esfuerzos de contención. Aun así, la OMS desaconseja el cierre de fronteras, argumentando que podría impulsar a la población a utilizar cruces no oficiales.

Brote de ébola en Congo: ¿Qué sabemos de la especie Bundibugyo?

Han pasado 14 años desde que la especie bundibugyo del ébola no daba la cara en la República Democrática del Congo. ¿Es el actual brote muy distinto al de 2012? ¿En qué se diferencia esta especie de las demás? ¿Cómo se prevé la evolución de esta crisis sanitaria?

Bundibugyo, de la que también se han reportado casos en Uganda, es una de las seis especies catalogadas del virus del Ébola, no es la más conocida y tiene una tasa de mortalidad de entre el 30 y 50 por ciento, por eso autoridades como la OMS y científicos esperan que la envergadura de la epidemia sea más grande.

El ébola se detectó por primera vez en 1976 cuando se produjeron dos brotes simultáneos en la República Democrática del Congo (RDC) y Sudán. Los patógenos causantes son virus del género Orthoebolavirus, familia Filoviridae. Hasta la fecha se han identificado seis especies, tres de las cuales son conocidas por causar grandes brotes.

Estas son: el O. zairense, responsable de la enfermedad por el virus del Ébola o ebolavirus Zaire, que es el más violento con una tasa de letalidad de hasta el 90 % y responsable de la mayoría de epidemias anteriores; el ebolavirus de Sudán (O. sudanense) y el de Bundibugyo (O. bundibugyoense), causante del actual brote, con unos 900 casos en RDC, y para el que no hay vacunas ni tratamientos específicos.

Bundibugyo, descubierto en 2007 en un distrito del mismo nombre en Uganda, no responde a los tratamientos actuales, como por ejemplo los anticuerpos monoclonales -la OMS ha recomendado de hecho priorizar la investigación en esta clase de fármacos-.

Con informacón de EFE.