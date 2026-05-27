¡Con la ‘maldita lisiada’ no! Yulianna Peniche recuerda cómo le robó un actor de ‘Una familia de diez’

Yulianna Peniche aseguró que tiene videos del momento en que desaparecieron varios regalos de su fiesta. (Foto: Cuartoscuro.com)

Yulianna Peniche, actriz de María, la del barrio, recordó un presunto robo que sufrió durante una fiesta de cumpleaños y señaló a Roberto Tello, de Una familia de 10, y a su esposa.

La intérprete de Alicia Montalbán en María la del Barrio —quien protagonizó al lado de Soraya Montenegro la famosa escena de la “maldita lisiada”— ha hablado pocas veces del robo de sus regalos de cumpleaños, pero en esta ocasión dio detalles de lo ocurrido y de la confrontación que siguió con el actor.

Así fue el robo a la actriz Yulianna Peniche

Todo pasó hace tres años, en el restaurante Bárbaro del Hipódromo de las Américas, donde la actriz celebró su cumpleaños con sus amigos más cercanos en un área cerrada. “A Roberto Tello lo apreciaba muchísimo”, comentó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

La actriz de María la del Barrio relató cómo confrontó a Roberto Tello tras revisar cámaras de seguridad. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

Yulianna contó que tras la fiesta pasaron dos o tres días antes de notar que faltaban algunos obsequios, particularmente los que le habían dado sus amigos diseñadores Eduardo Blas y Atros, ya que las bolsas tenían sus nombres escritos.

La actriz explicó que llamó al dueño del restaurante para preguntar si los regalos se habían quedado ahí. El empresario, quien era amigo suyo, le aseguró que el personal no tomaba pertenencias ajenas y le ofreció revisar las cámaras de seguridad.

Fue entonces cuando apareció la grabación donde se observa a la esposa del actor Roberto Tello guardando los regalos dentro de una bolsa, mientras ambos intentaban cubrirlos con chamarras.

“Tengo los videos del señor robándome de mi fiesta de cumpleaños mis regalos, él y su mujer, los dos”, afirmó Peniche durante la conversación en el programa El minuto que cambió mi destino. “La mujer de Tello metiéndose los regalos sigilosamente, que nadie los viera, ¡horrible, horrible, los dos!, tapándolos con las chamarras”.

Roberto Tello ha participado en producciones como Una familia de diez, La rosa de Guadalupe y 40 y 20. (Foto: Cuartoscuro.com) (Mario Jasso)

Yulianna Peniche confrontó a Roberto Tello por el robo

Después de revisar las grabaciones, Yulianna Peniche llamó por teléfono a Roberto Tello para pedirle explicaciones. En un primer momento, tanto él como su esposa negaron lo ocurrido: “Me lo negó, estaba en altavoz, la mujer se escuchaba por allá dando de gritos de ‘cómo crees’”.

Peniche recordó que respondió molesta cuando le dijeron que Tello era una figura pública conocida en el restaurante: “¡Ya lo conocen muy bien por ratero, claro que lo conocen!”.

La actriz explicó que la conversación cambió cuando mencionó que tenía acceso a las grabaciones de seguridad. El actor entonces reconoció haberse llevado algunos regalos y argumentó que pensó que habían sido olvidados en la entrada del lugar.

Sin embargo, Yulianna Peniche rechazó esa versión porque, según explicó, Roberto Tello y su esposa abandonaron la fiesta varias horas antes de que terminara el evento.

La actriz también reveló que el actor le pidió mantener el asunto en privado porque atravesaba un momento importante en su carrera y buscaba participar en proyectos, además de aspirar a un cargo político.

Yulianna consideró denunciar legalmente el caso, finalmente no lo hizo. Aseguró que Roberto Tello únicamente devolvió dos de los cinco regalos.

En marzo de 2025, la intérprete declaró a TVNotas que podría denunciarlo: “No, pero tengo pruebas. Entonces, si quisiera, sí lo podría hacer. Es un hombre que conozco de hace muchos años, al igual que a su familia. Le tenía mucha estima. Tal vez por eso”.

Peniche también reconoció que la situación le causó decepción debido a la relación cercana que mantenía con el actor y su familia desde hacía varios años.

Yulianna Peniche afirmó que el actor Roberto Tello y su esposa se llevaron cinco regalos de cumpleaños. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

Roberto Tello evadió hablar sobre el robo

En diciembre de 2024, Roberto Tello ‘El Coreano’ fue cuestionado por De primera mano sobre la acusación del robo a Yulianna Peniche, pero él se limitó a decir que se centraba “en lo positivo y en lo que viene” y en sus proyectos actuales.

“Me declaro lo que la gente quiera decir, no me importa”, dijo al ser cuestionado sobre si se declaraba inocente.

Roberto Tello debutó en televisión en 1990 con la telenovela Mi pequeña soledad y desde entonces ha participado en producciones como Muchachitas, Volver a empezar, Un gancho al corazón, Un refugio para el amor y Vencer el pasado.

También ha formado parte de programas unitarios y de comedia como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Una familia de diez, 40 y 20 y ¡Chócalas Compayito!. En 2023 participó en el reality Hotel VIP.