Jorge Ortiz de Pinedo se sometió a dieta en espera de trasplante de pulmón: ‘He bajado 15 kilos’

Después de múltiples complicaciones por una mielodisplasia, Jorge Ortiz de Pinedo reapareció en cámaras con aparente pérdida de peso, lo cual refiere es gracias a una dieta controlada para mejorar su estado de salud.

Tras la muerte de Eduardo Manzano, Jorge Ortiz de Pinedo no solo acudió al funeral de quien fue su gran amigo, también apareció durante la promoción de un negocio familiar y frente a las cámaras reveló cómo se encuentra actualmente.

Con un tanque de oxígeno, Ortiz de Pinedo aseguró que se sometió a una rigurosa dieta para mejorar su estado de salud gracias a recomendación de los médicos.

¿Por qué bajó de peso Jorge Ortiz de Pinedo?

En conversación con diversos medios de comunicación, el productor de Una Familia de 10 compartió que, en espera de un trasplante de pulmón, el famoso se sometió a dieta, pues los médicos que dijeron que era necesario.

“Me había descuidado, estaba yo muy gordito. Y los doctores me dijeron, ‘No puede usted estar así de gordito’, ‘¿Por qué?’ (pregunté). ‘Si le van a poner un día pulmones nuevos, los pulmones necesitan espacio para respirar, para ensancharse, para agarrar su tamaño’. Si está la panzota ahí, no hay espacio para los pulmones“, mencionó el comediante.

Jorge Ortiz de Pinedo tuvo cáncer en dos ocasiones. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro / Shutterstock)

Efectos de la dieta de Jorge Ortiz de Pinedo

Para lograr una pérdida de peso saludable, el papá de Óscar Ortiz de Pinedo acudió con un especialista y se sometió a una dieta especial para él, con la que ya logró bajar más de 10 kilos.

No obstante, espera mantener el peso que actualmente tiene, pues lo considera saludable y sin un aspecto con el que parezca enfermo.

“Me puse a una dieta durísima, he bajado 15 kilos con dieta; espero no verme enfermo. No quiero seguir bajando porque luego la gente dice, ‘¿Qué le pasó? ¿Qué tiene?’. Y bueno, mientras todavía tenga algo de color (está bien)“, mencionó.

Jorge Ortiz de Pinedo quiere que trasplante de pulmón sea en México

Hace años, el productor de Cero en conducta se sometió a diversos estudios para recibir un trasplante de pulmón en Estados Unidos, donde le dijeron que en ese momento no era prudente, pues tenía mielodisplasia, una condición que provoca que las células madre no maduren correctamente.

Después de detectarle la mielodisplasia, estuvo en tratamiento por un tiempo, pero en este proceso meditó mejor la situación y ya decidió que su trasplante sea en México, pues considera importante el fomentar la donación de órganos.

Jorge Ortiz Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre su transplante de pulmón. (Foto: Cuartoscuro)

“Sería, yo creo, una esperanza para muchos que no tienen cómo ir al extranjero a hacerlo. Yo lo intenté en Miami (…) pero surgió un problemita con una mielodisplasia que andaba por ahí dando lata; parecía como una anemia muy fuerte que podría haberse convertido incluso en una leucemia, en un tercer cáncer. Entonces me retacharon y aquí estoy todavía, luchando y me cuido lo más que puedo para estar preparado y listo para cuando se dé”, explicó.

Pese a que es complicado encontrar en México donantes de pulmones, el actor y productor no pierde la esperanza y espera encontrar pronto una oportunidad, además de estar físicamente en las condiciones adecuadas para recibirlo.