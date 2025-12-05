¿Qué pasó con Eduardo Manzano y Enrique Cuenca? Por este motivo se separaron ‘Los Polivoces’

Aunque ‘Los Polivoces’ se separaron, la amistad de Eduardo Manzano y Enrique Cuenca perduró por años. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro/ Wiki Commons)

Tras el fallecimiento de Eduardo Manzano, uno de los trabajos más recordados del actor y comediante — además de Una familia de Diez— es el icónico Show de los Polivoces, un proyecto que compartió con Enrique Cuenca.

La versatilidad para hacer desde tiernas y divertidas abuelitas hasta comandantes en shows cómicos llevó al dúo al éxito; sin embargo, cuando estaban en la cúspide el actor Eduardo Manzano y Enrique Cuenca se separaron.

Aunque el actor de Como dice el dicho y el protagonista de Aviso inoportuno tuvieron oportunidades de hacer sus propios espectáculos en televisión de forma independiente, no fueron tan exitosos como la dupla de Los Polivoces.

¿Por qué se separaron ‘Los Polivoces’?

Los caminos de Eduardo Manzano y Enrique Cuenca se cruzaron durante un concurso de imitadores, ya que ambos llegaron a la final; sin embargo, decidieron unir fuerzas y crear un dueto cómico, explica la revista TV y Novelas.

En una entrevista en el programa Montse & Joe, Eduardo Manzano afirmó que no fue sencillo comenzar con su proyecto: “Empezamos sufriendo, esto de iniciarse en este ambiente es muy duro, pero nos fuimos adaptando”, añadió.

Los papeles que los comediantes hacían rápidamente se convirtieron en los favoritos de los mexicanos e incluso algunos de ellos se han transformado en un clásico tal como ‘Chano y Chon’ o el icónico ‘Gordolfo y Doña Naborita’.

Como Los Polivoces, Eduardo y Enrique fueron parte de diferentes películas entre las cuales destacan Agarrando parejo, Tres kilómetros de amor, ¡Ahí madre! e Hijazo de mi vidaza.

Uno de los últimos proyectos de Eduardo Manzano fue una ‘Una familia de Diez’, junto a Jorge Ortiz de Pinedo. (Foto: Cuartoscuro)

El éxito de Los Polivoces se extendió a lo largo de la primera parte de la década de los 70 e incluso tenían su propio programa de televisión; sin embargo, cuando estaban en la cúspide anunciaron su separación.

En su momento, no revelaron los detalles e incluso se rumoró que había sido provocado por un conflicto entre ambos; no obstante, años después Eduardo Manzano habló al respecto en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El actor comentó que la separación se dio debido a que los amigos cercanos a Enrique Cuenca solían decirle constantemente que él era muy talentoso, sin embargo, se dejó influenciar por los halagos.

“Los amigos como los boxeadores, siempre andan atrás. Enrique en aquel tiempo se dejó llevar por el aplauso de ellos”, comentó en la conversación, en donde agregó que él continuó exigiéndole más a su amigo.

“Por mi culpa me dijo vamos a tomar un receso. Fue una tontería (...) nos tomamos un tiempo para pensarlo, después de habernos separado volvió”, aseguró el actor de Un refugio para el amor.

¿Qué pasó con Eduardo Manzano y Enrique Cuenca tras ‘Los Polivoces’?

Antes de reunirse una vez más, cada uno probó suerte solo, aunque Eduardo indicó que hacer proyectos individuales fue más sencillo para su amigo: “Él tuvo la oportunidad de formar un nuevo elenco más rápido que yo porque yo no pensaba en hacer televisión con otro equipo”.

A pesar de ello, el actor afirmó que en esa época ambos tuvieron éxitos: “fue maravilloso, nos fue muy bien”. En esta nueva faceta Eduardo Manzano lanzó su programa El show de Eduardo Segundo.

Tras esta experiencia, Eduardo y Enrique regresaron e hicieron algunos comerciales e incluso para 1988 lanzaron una película llamada Los Polivoces 88, de acuerdo con el perfil del actor en IMDb.

No obstante, poco después siguieron de forma individual. Eduardo compartió que sin importar qué, él siempre continuó cerca de Enrique Canales, a quien le tenía un gran cariño.

“Inclusive cuando se puso muy malito estuve hasta el último momento con él, nos quisimos de verdad como hermanos porque compartimos muchísimas cosas juntos”, afirmó el actor en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Enrique Cuenca falleció a finales del año 2000, luego de permanecer hospitalizado tras molestias derivadas de la insuficiencia renal y a la espera de un trasplante de riñón que se le haría el enero próximo.

¿Qué le pasó a Eduardo Manzano? Esto sabemos del fallecimiento

Eduardo Manzano, figura clave de la comedia televisiva mexicana, murió a los 87 años, informó su hijo, Eduardo Manzano Jr., mediante un mensaje en redes sociales.

Ahí confirmó el fallecimiento ocurrido el 4 de diciembre y recordó al actor —conocido por Los Polivoces, La Rosa de Guadalupe y Una familia de Diez— como un hombre generoso, inteligente y talentoso.

Eduardo Manzano estuvo hospitalizado en 2021 a causa de una infección en la vesícula biliar. (Foto: Cuartoscuro) (Saúl López)

En su despedida, el hijo del comediante agradeció las expresiones de afecto del público y describió el impacto artístico de su padre, cuya trayectoria se extendió por más de seis décadas: “Hoy al escenario de la vida ha bajado el telón”, agregó.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de la muerte de Eduardo Manzano. En 2021, el intérprete había enfrentado una infección biliar que requirió hospitalización durante las restricciones sanitarias por COVID-19.