Muere Conrado Osorio, actor de ‘La fea más bella’ y ‘La Reina del Sur’, tras cáncer: ‘Te recordaré feliz’

Aunque Conrado Osorio es un actor colombiano, fue parte de diferentes telenovelas mexicanas de antaño como ‘Misión S.O.S’. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

El actor colombiano Conrado Osorio, conocido por su trabajo en telenovelas mexicanas como La fea más bella, falleció a los 49 años, luego de una lucha contra el cáncer de colon que le fue detectado hace dos años.

Conrado Osorio, quien fue parte de la serie La Reina del Sur, acababa de celebrar su cumpleaños hace un mes desde la clínica en donde estaba internado: “gracias tanto por estos años de vida (...) Dios padre, que se haga tu voluntad”, escribió en aquel momento.

La noticia de su muerte fue confirmada por Jhon Jaime Osorio, periodista deportivo y el hermano del actor de La Rosa de Guadalupe, mediante sus redes sociales, en donde afirmó sentirse orgulloso de Conrado por la vida que llevó.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas”, escribió.

La muerte del actor Conrado Osorio fue confirmada por su hermano en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

‘JJ’ Osorio también le deseó un buen viaje a Conrado y aseguró que en algún momento podrán reencontrarse para retomar las conversaciones que tenían en el hospital: “¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”, finalizó.

¿Qué pasó con Conrado Osorio?

Conrado Osorio, el actor colombiano, solía ser muy activo en sus redes sociales en donde compartió que durante 2023 recibió un diagnóstico de cáncer de colon, por el cual tuvo que someterse a una cirugía.

“Han sido meses largos, algunos complicados, fueron ya un poco más de 7 meses de la cirugía de cáncer de colón, se extrajeron ganglios, cancerígenos en su mayoría”, compartió el actor el pasado 4 de julio del 2024.

En ese momento reveló que además habían encontrado que la enfermedad había hecho metástasis, por lo cual se sometió a un tratamiento que resultó favorable, ya que luego de este el actor solo debía estar bajo vigilancia.

“La oncóloga me dijo: ‘lo que queda de este cáncer está dormido, no queremos que despierte entonces vas a estar en control’. Me dejó con 2 medicamentos y una qumio otros 6 meses”, explicó.

El actor Conrado Osorio solía compartir actualizaciones sobre su estado de salud mediante redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

Tras esta noticia, el actor continuó compartiendo detalles de su tratamiento médico, ya que aprovechaba las sesiones de quimioterapias para hablar con sus seguidores y agradecerles por el apoyo.

En mayo el actor llegó de urgencia al hospital, a causa de una neumonía y permaneció internado unos días; hacia septiembre el Conrado Osorio explicó que su estado de salud se había vuelto más delicado, ya que presentó metástasis en el cuello.

La última actualización que compartió Conrado Osorio fue desde la clínica, en donde celebró su cumpleaños número 49. En su post agradeció a todas las personas que habían pedido por su recuperación.

Hasta ahora, no se han compartido cuáles fueron las causas de muerte de Conrado Osorio. El cáncer de colón comienza como grupos pequeños de células llamados pólipos y genera síntomas como sangre en las heces, molestias continuas en la zona abdominal, debilidad, cansancio y pérdida de peso involuntaria, de acuerdo con Mayo Clinic.

¿Quién era el actor Conrado Osorio?

Conrado Osorio fue un actor de cine, teatro y televisión, aunque desarrolló gran parte de su carrera en Colombia, también tuvo papeles muy conocidos en telenovelas y producciones mexicanas.

De acuerdo con Sitco Artistas, la agencia que lo representaba, Conrado llegó a la Ciudad de México en 1999 para unirse al Grupo Especial para Extranjeros en el CEA, aunque en este periodo fue parte de algunos shows y cortometrajes, retomó su formación en México entre 2007 y 2008.

Uno de sus primeros papeles en producciones mexicanas fue en Clase 406, en donde interpretó a Edgar Madariaga; tras ello participó en Bajo la misma piel y Amarte es mi pecado.

Conrado Osorio salió en un capítulo de 'La fea más bella'. (Foto: Cuartoscuro) (Ximena Rojo de la Vega)

Otro de los roles más recordados de Conrado es el de Carlos en Misión S.O.S.; además apareció en uno de los episodios de La fea más bella, la adaptación mexicana de Yo soy Betty, la fea.

Conrado Osorio también actuó junto a la mexicana Kate del Castillo en la serie La Reina del Sur, en donde dio vida a Iván en 12 episodios; además, llegó a salir en capítulos de La Rosa de Guadalupe.

De acuerdo con IMDb, el último proyecto en el cual participó Conrado Osorio fue en el cortometraje El tiempo que guardamos, el cual se estrenó este año.