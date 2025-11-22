Muere Erna Martha Bauman, actriz de ‘La Llorona’ y semifinalista de Miss Universo 1956

Antes de llegar a Miss Universo, Erna Martha Bauman fue Señorita México, aunque dedicó gran parte de su carrera a la actuación. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Wiki Commons)

Erna Martha Bauman, actriz que conquistó la época de oro del cine mexicano de terror y ciencia ficción por sus papeles como la mujer vampiro en cintas como El Vampiro Sangriento, falleció a los 87 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) mediante un comunicado que compartieron en sus redes sociales, en donde enviaron sus condolencias a la familia de la actriz Martha Bauman.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman, actriz mexicana conocida por Las troyanas, Los derechos de los hijos y La mujer marcada”.

Hasta este momento no se han revelado las causas del fallecimiento de la actriz de la época de oro del cine mexicano, quien además es recordada por haber representado al país en el certamen de belleza Miss Universo hace 69 años.

¿Cuándo participó Erna Martha Bauman en Miss Universo?

La actriz Erna Martha Bauman nació el 6 de julio de 1938 en Ciudad de México y antes de dedicarse de lleno a la actuación, su incursión en los espectáculos fue como modelo profesional.

En este ámbito tuvo éxitos, ya que fue coronada como Miss México en 1956 y ese mismo año fue parte de uno de los certámenes de belleza más importantes en el mundo Miss Universo.

El fallecimiento de Erna Martha Bauman fue confirmado mediante un comunicado de la ANDI. (Foto: Captura de pantalla)

El desempeño de Erna Martha Bauman fue notable, ya que pasó cada etapa de la competencia de manera favorable y llegó a estar entre las semifinalistas de Miss Universo 1956, aunque no ganó el concurso.

En aquella ocasión la corona fue para Carol Morris, una actriz y modelo, quien se convirtió en la segunda reina de belleza norteamericana; en segundo lugar quedó Ingrid Goude y en tercero Iris Kathleen Waller, de acuerdo con información de IMDb.

¿Quién fue la actriz Erna Martha Bauman?

Luego de la faceta como modelo, Erna Martha Bauman se dedicó enteramente a la actuación. Su debut llegó con un clásico del cine mexicano: La mujer marcada, en donde una mujer busca vengarse del hombre que mató a su familia y le desfiguró el rostro.

Tras el estreno de la película, Erna continuó activa en la actuación sumando a su trayectoria títulos como ¡Paso a la juventud!, en donde compartió créditos con Germán Valdés ‘Tin Tan’, Falsos Héroes y Jóvenes de la Zona Rosa.

Aunque la fama para Erna Martha Bauman llegó con los papeles que realizó como vampiresa en diferentes películas a lo largo de su carrera, el primer rol de este estilo fue en la cinta El mundo de los vampiros.

Su actuación en las películas de terror y ciencia ficción fue bien recibido y grabó otros proyectos como El Vampiro Sangriento, La Invasión de los Vampiros y Vampire Hookers; lejos de este ámbito, también fue actriz de Cárcel de Mujeres. IMDb señala que su última cinta fue en la serie Rivales por accidente de 1997.

Se desconoce qué sucedió con la actriz tras su último papel, ya que luego de pasar un tiempo alejada de los reflectores, la ANDI confirmó su fallecimiento: “mandamos nuestras más sentidas condolencias. ¡Descanse en paz!”, escribió la asociación en un comunicado.