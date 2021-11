Cinco películas mexicanas clásicas para ver en Día de muertos

A través de la historia del cine mexicano se han contado diversas maneras de percibir la muerte. Hay encuentros con el diablo, fantasmas, misteriosas estatuas de piedra, venenos para hadas y posesiones demoniacas.

Aunque no todas se encuentran disponibles en streaming, son clásicos que vale la pena revivir en este Día de Muertos.

Macario

Este filme de 1960 cuenta una historia sobre la comida y la muerte. Un hombre del campo llamado Macario (Ignacio López Tarso) tiene un anhelo inspirado por una vida de hambre y penurias: poder comer un guajolote entero él solo.

Cuando su esposa cumple su deseo, él toma el preciado itacate y lo lleva al bosque, donde encuentra a tres personajes que tratan de hacer que lo comparta con ellos: el Diablo, Dios y la Muerte.

La encuentras en Blim.

Hasta el viento tiene miedo

Una película de horror gótico que aterrorizó a las personas mexicanas en 1968. Desde entonces, algunas noches parece que el viento se mezcla con un susurro que parece un lamento: “Claaaaudiaaa”.

Hasta el viento tiene miedo es un filme protagonizado por Marga López y Maricruz Olivier, y dirigida por Carlos Enrique Taboada, es su producción más popular.

Cuenta los sucesos en un internado femenino, donde Claudia y sus amigas se quedan castigadas en las instalaciones durante las vacaciones. Los fantasmas de sus pesadillas rondan en la oscuridad.

El libro de piedra

Se estrenó en 1969, apenas un año después de Hasta el viento tiene miedo, así que los sustos no tardaron en llegar de nuevo al cine con este filme de terror gótico que también fue dirigido por Carlos Enrique Taboada.

Aquí se narran los comportamientos extraños de Silvia, la hija de un hombre rico.

Todo comienza cuando la familia se muda a una mansión en el campo. Silvia le cuenta a su institutriz que tiene un amigo llamado Hugo, quien en realidad es una estatua de un niño que sostiene un libro.

La casa comienza a ser habitada por presencias paranormales, relacionadas con la magia negra.

Veneno para las hadas

“Yo no soy como tú me ves, no soy una niña, soy una bruja”, dice Verónica en este filme de 1986.

Es la película más premiada de Carlos Enrique Taboada, relata las historias de dos niñas: Verónica, quien ha crecido con leyendas de brujas y ella misma se imagina como una; y Flavia, quien proviene de una familia adinerada y es escéptica a esos cuentos.

A través de la trama vemos una serie de extrañas coincidencias que parecen relacionarse con la magia negra y un misterioso veneno para las hadas (enemigas de las brujas), una poción con piel de serpiente, sapo, lagartija, arañas y tierra de cementerio.

Alucarda, la hija de las tinieblas

Esta cinta de 1978 cuenta las posesiones diabólicas que enfrentan Alucarda y Justine, dos huérfanas en un convento católico que también es un orfanato.

Los sucesos paranormales comienzan cuando un día abren un ataúd en un bosque cercano y con ello atraen a seres extraños.

Fue dirigida por Juan López Moctezuma y protagonizada por Tina Romero.