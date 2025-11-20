Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de ‘The Stone Roses’; ‘era mi héroe’, reacciona Liam Gallagher

Poco antes de su fallecimiento Mani había anunciado en la página web del grupo una gira de charlas para 2026. (Foto: Shutterstock/ Imagen generada con IA Gemini)

El músico británico Gary ‘Mani’ Mounfield, quien fue bajista en la banda de rock The Stone Roses, murió a los 63 años, a solo unos días de haber anunciado una extensa gira de conferencias por Reino Unido.

La noticia fue confirmada por el hermano de ‘Mani’ Mounfield, Greg, quien compartió una fotografía del bajista en su cuenta de Facebook en donde agregó el mensaje: “con el corazón lleno de pena, debo anunciar el triste fallecimiento de mi hermano Gary”.

En la postal que subió, el integrante de la banda de rock británica The Stone Roses aparece en compañía de Imelda, la pareja del artista quien murió en 2023, por lo cual Greg agregó en los comentarios: “Se ha reunido con su preciosa esposa”.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Gary ‘Mani’ Mounfield?

Por ahora, Greg Mounfield compartió más detalles sobre la muerte de ‘Mani’, ya que no publicó nada más al respecto. Sus últimos posts fueron acerca del fallecimiento de Imelda, a quien recordó como ‘una hermosa mujer’.

A pesar de ello, el diario The Times, quien consultó a ‘fuentes familiares’, explicó que presuntamente Gary ‘Mani’ Mounfield murió en su hogar, ubicado en Heaton Moor, Stockport.

“Se cree que Mounfield falleció en su domicilio, tras desplomarse. Fuentes familiares indicaron que se llamó a una ambulancia, pero no pudieron reanimarlo”, indica el diario, una versión con la cual coincide Daily Mail.

A pesar de ello, no se han confirmado las causas de muerte de manera oficial. Gary ‘Mani’ Mounfield falleció dos años después que su esposa, Imelda, quien padecía cáncer de intestino, una enfermedad con la cual estuvo luchando los últimos meses de su vida.

Luego de que se confirmó el fallecimiento de ‘Mani’ Mounfield, el cantante Liam Gallagher, integrante de la banda de rock Oasis, dijo estar “totalmente conmocionado y absolutamente devastado” tras conocer la muerte de Mounfield, a quien calificó como “su héroe”, en redes sociales.

Otros músicos que se han unido a las condolencias son Ian Brown, el vocalista de The Stone Roses, y Peter Hook de New Order, con quien estuvo en la banda de bajistas Freebas.

“Dios mío. Mani… esta vez no tengo palabras, de verdad, no lo puedo creer. Todo mi cariño para su familia. Qué triste. Descansa en paz, amigo. Con cariño, Hooky”, escribió el también exintegrante de Joy Division

¿Quién era Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses?

Gary Mounfield fue un músico ampliamente reconocido por su paso en The Stone Roses. Él se unió a la banda de rock en 1987, poco después del inicio de la agrupación y formó parte de ella hasta su ruptura en 1996.

Posteriormente, tocó con el conjunto escocés de rock Primal Scream hasta 2011, cuando lo abandonó para volver a reunirse con The Stone Roses en su regreso a los escenarios y las actuaciones en directo.

No obstante, la banda de Manchester se separó en 2017 una vez más, luego de que resurgieron las tensiones del pasado. En ese año brindaron su último concierto, en donde pidieron a sus fans no estar tristes, sino alegres porque el reencuentro, aunque breve, sí sucedió.

Poco antes de su fallecimiento, ‘Mani’ Mounfield había anunciado una gira con la cual daría conferencias a lo largo de Reino Unido entre septiembre de 2026 y junio de 2027, en donde hablaría de su época con The Stone Roses y Primal Scream.

Sobre su vida privada se tiene conocimiento de que estuvo casado con Imelda Mounfield durante 23 años, con quien tuvo dos hijos gemelos: Gene Clark y George Christopher, de 12 años.

Con información de EFE.