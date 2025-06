Daniel Ruenes, actor de Televisa, ahora trabaja en un Oxxo: ‘De ganar 20 mil pesos, ahora gano 2 mil’

Del Fashion Week a trabajar en un Oxxo: Daniel Ruenes, actor de Televisa y modelo, contó que por falta de oportunidades trabaja en una de las tiendas de conveniencia.

Ruenes llegó a ganar 20 mil pesos a la semana gracias a sus trabajos en el modelaje, sin embargo, ahora tiene un salario de 2 mil pesos, contó.

El modelo colombiano participó en dos ediciones del Fashion Week México, pero actualmente el actor pide trabajo en sus redes sociales.

Daniel Ruenes, actor y modelo, contó que trabaja en un Oxxo. (Foto: Instagram @danielruenes_)

¿Por qué Daniel Ruenes, actor de Televisa, trabaja en un Oxxo?

Daniel Ruenes publicó un video en su cuenta de Instagram donde explicó los motivos por los cuales trabaja en una tienda Oxxo.

“Como ven estoy en el trabajo, estoy en un Oxxo donde me siento orgulloso porque muestro mi capacidad de lo que puedo hacer, no solo estoy aquí en México por modelaje, es para triunfar más y ahora la vida me trajo acá, no pasa nada”, contó en la historia temporal.

Esta información la amplió en una entrevista para TVNotas donde explicó que la falta de oportunidades laborales en el modelaje y las producciones televisivas lo llevaron a buscar otro empleo.

“La moda, el fashion, las pasarelas o entrar a los sets de grabación es de tocar muchas puertas y a veces simplemente no se da y las oportunidades no llegan (...) Te desesperas, porque no pasa nada y la verdad, fue gratificante encontrar este empleo en esta tienda, que es mi mano salvadora", explicó el modelo colombiano.

Daniel Ruenes es un modelo y actor colombiano. (Foto: instagram @danielruenes_)

En el empleo en la tienda Oxxo gana un sueldo menor al de antes por semana: “Imagínate el golpe tan duro de ganarte 20 mil pesos en un día a recibir un sueldo de 2 mil pesos a la semana (...) De ese dinero pago mi renta, mi comida y trato de ayudar a mi familia, me ha costado, pero hago magia con lo poco que tengo”, reveló.

El actor pidió empleo en el video de redes sociales donde envió un mensaje a los productores o coordinadores de campañas publicitarias porque “está disponible” para cualquier proyecto: “Sigo disponible para lo que quieran, fotos, videos musicales, comerciales, cortometrajes, lo que quieran, me aventuro a todo”.

¿Quién es Daniel Ruenes, modelo y actor colombiano?

Daniel Ruenes es un modelo originario de Antioquia, Colombia, donde desde los 12 años debe trabajar para solventar los gastos de la familia.

En su infancia presentó vitiligo, afección que ocasiona la decoloración de la piel en forma de manchas en el cuerpo, las cuales lo afectaron emocionalmente: "El no contarle a las personas más cercanas dónde me estaban saliendo las manchas por temor a que se rieran de mí, fue toda una locura; fue horrible para mi inseguridad“, contó en una entrevista para Latin American Post en 2022.

En 2020, migró a México para buscar oportunidades en el modelaje y lo encontró al colaborar con diferentes marcas de calzado y de productos de belleza.

Daniel Ruenes participó en las ediciones 2022 y 2023 del Fashion Week México. (Foto: Instagram @danielruenes_)

Esto lo llevó a participar en la Semana de la Moda en México en dos ocasiones, sin embargo, las oportunidades cesaron: "Fue difícil empezar a ver cómo mi carrera iba en decadencia y no sabía qué hacer, estaba en ceros. No me podía regresar a mi país, porque no tenía dinero ni para pagar el boleto“, contó para TV Notas en la entrevista publicada a principios de junio de 2025.

Actualmente, es actor de Televisa y participó en dos proyectos, pero todavía no se estrenan, por lo que no reveló detalles.