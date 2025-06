Laura Flores confirma fin de su noviazgo con Lalo Salazar tras 3 meses: ‘Respeto su decisión, duele’

Laura Flores confirmó el fin de su noviazgo con el periodista Lalo Salazar, tras poco más de tres meses de hacerla pública.

La actriz de El derecho de nacer publicó este 9 de junio un comunicado en Instagram: “Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un Señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo”.

¿Qué pasó con Laura Flores y Lalo Salazar?

El romance de Laura Flores y el conductor de N+ se hizo oficial en febrero de 2025 y su ruptura fue sorpresiva porque hasta hace unos días ella publicaba imágenes de su vida juntos.

Por ejemplo, la semana pasada escribió: “Me dejó ponerme su emblemático chaleco de cobertura de guerras”, mensaje acompañado con una fotografía donde se dan un beso; además, la portada de TVyNovelas, donde declaró “Estoy muy enamorada”, así como una fotografía más a su lado “este amor es Bendecido”.

Laura Flores compartía momentos de su relación en Instagram. (Foto: @laurafloresmx).

De acuerdo con el comunicado de la intérprete, el periodista Lalo Salazar la terminó: “En el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación”.

La actriz pidió al público que no haga juicios ni especulaciones sobre su ruptura: “Hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele. Y el dolor se respeta”.

Laura Flores reiteró su admiración por él y el fin del noviazgo en buenos términos: “Es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también soy y seré su fan”. En dicha publicación, deshabilitó los comentarios.

Laura Flores comentó que respeta a Lalo Salazar.

¿Cómo inició el romance entre Laura Flores y Lalo Salazar?

Laura Flores y Eduardo Salazar se conocen desde hace dos décadas porque coincidieron en el programa Hoy, aunque la relación comenzó hace poco, luego de que ella fue a Televisa Chapultepec a promocionar un espectáculo musical en N+.

Días después, compartieron una comida con amigos, organizada por Capi Albores, y surgió el interés mutuo: “Sentí que me estaba viendo con unos ojitos y le dije: ‘Oye, Lalo, ¿qué no eres casado?, ¿por qué me ves así?’“, le dijo la actriz, según una entrevista con TVyNovelas.

Laura Flores anunció en febrero de 2025 su relación. (Foto: Captura de pantalla)

Él le respondió que se divorció hace tres años, “pedí un tequila para relajarme y ahí me agarró la mano. Fue muy caballero, me llevó a casa de mi hermana y no pasó nada, ni un beso me dio”, recordó Flores en dicha conversación.

La actriz mencionó el programa Hoy Día que la periodista Danielle Dithurbide actuó como “Celestina” en ese primer encuentro social. Posteriormente, ambos acordaron una cena a solas en la que Lalo le pidió a Laura que fuera su novia. “Me quería dar un beso y le dije ‘no, aquí no’… ya en el coche fue más privado”.

El pasado 2 de junio, la actriz de 61 años dijo a TVyNovelas que estaba muy feliz en su relación:

“El amor se vive diferente después de los 60 años. Es un sentimiento más genuino. Sí siento maripositas, claro, y estoy muy enamorada de Eduardo, pero es distinto. Lo valoras más (...) Ya le dije que voy a defender mi relación como una gata, porque me da mucho. Estoy muy contenta y quiero seguir con esta ilusión”.