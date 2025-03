Laura Flores confirma relación con Lalo Salazar: ‘Nos hemos dado una oportunidad en el amor’

Bien dicen por ahí que el amor siempre llega cuando menos lo esperas y en lugares insospechados, tal como le pasó a la actriz Laura Flores, quien recientemente inició una relación con el periodista Eduardo ‘Lalo’ Salazar.

A pesar de que se conocen desde hace 23 años y mantenían una relación amistosa, fue hasta ahora que ‘el amor floreció’ entre ellos y lo han confirmado en redes sociales y diversos medios.

Tanto la protagonista de Siempre te amaré (2000) como el periodista que dio la exclusiva sobre la muerte de Paco Stanley se han mostrado felices con esta nueva relación, y compartido un poco sobre cómo surgió.

Laura Flores confirma relación con Lalo Salazar

En redes sociales, la actriz Laura Flores, que sufrió un microinfarto cerebral en 2024, confirmó que ella y el periodista se dieron una oportunidad en el amor.

“Coincidimos en una entrevista en el noticiario Despierta. Días después, fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor, estamos agradecidos con la vida y dispuestos a tomarnos de la mano y caminar juntos…“, escribió.

Publicación de Laura Flores en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con Flores, se conocen desde hace 23 años gracias al programa Hoy donde ambos trabajaron juntos, pero cada quien tenía pareja en aquel entonces, por lo que no se veían más allá de una relación amistosa y profesional.

¿Cómo se dio el ‘flechazo’ entre Laura Flores y Lalo Salazar?

Aunque en su perfil de Instagram no dio muchos detalles, Laura Flores asistió al programa Hoy Día y compartió un poco sobre cómo se dio el ‘flechazo’ entre ellos.

La actriz mexicana explica que, durante la promoción de un proyecto en el que participa, se reencontraron en un programa y después fueron a comer con un grupo de amigos y compañeros.

“Tengo que decir que Danielle (Dithurbide), su co-host, fue la Celestina porque nos fuimos a comer todos juntos (…) y pues ahí ya nos vimos con otros ojos”, mencionó.

En aquella comida, ambos se sorprendieron al descubrir que los dos son divorciados desde hace algunos años. “Entonces así fue como empezaron las cosas (…) hasta se me hizo rarísimo, eso nunca me había pasado”, dice con respecto a que nació el amor de la amistad que sostenían.

“Yo nunca me había sentado a platicar con él (…) de 3 a 9 (de la noche) como que yo dije ‘mira, esto ya (me) gustó”, agregó.

La actriz Laura Flores narra cómo inició su relación con Lalo Salazar. (Foto: Facebook @lauraflorestv)

Así inició la relación de Laura Flores y Eduardo Salazar

Después de aquella comida en la que se habría dado el flechazo, poco menos de una semana después ambos acordaron una cita para cenar solos.

En esa cena fue cuando Lalo Salazar le preguntó a Laura Flores si quería ser su novia. “Le dije ‘sí’, y me quería dar un beso y le dije ‘no, aquí no’ me dio pena (…) y ya me dio el beso en el coche, más privado”.

Aunque llevan poco tiempo de relación, tanto la actriz y conductora como el periodista se muestran entusiasmados por su nueva relación, la cual se hizo oficial durante el matutino que Salazar conduce con la también periodista Danielle Dithurbide.