Laura Flores sufrió microinfarto cerebral tras procedimiento estético: ‘Estoy viva de milagro’

Dicen por ahí algunas personas que ‘el precio de la belleza’ en ocasiones sale muy caro, y para muestra algunas situaciones como la que vivió recientemente Laura Flores, quien después de realizarse un procedimiento estético, sufrió un microinfarto cerebral.

La misma actriz fue quien contó su experiencia para advertir a otras personas sobre algunos tratamientos para mejorar la apariencia, en su caso de las piernas, con las famosas ‘arañitas’.

Además, destacó que ella llevaba mucho tiempo realizándoselo sin inconvenientes, por lo que en cualquier momento puede ocurrir algún percance que afecte a la salud.

La actriz Laura Flores vivió una situación complicada de salud hace unas semanas. (Foto: Facebook @lauraflorestv)

¿Por qué Laura Flores sufrió microinfarto cerebral? Habla de cómo le afectó la escleroterapia

En un video que la actriz compartió en su cuenta de Instagram, subtitulado en inglés para toda su audiencia que no habla español, puso en contexto sobre un tratamiento que ella frecuentemente se realizaba, llamado escleroterapia.

“Siempre me había hecho la escleroterapia. Es un tratamiento donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven como arañitas. Yo siempre fui con dermatólogo y me inyectaba las venitas y desaparecían, luego tenías que seguir regresando y hacértelo constantemente. Yo me lo estaba haciendo cada seis meses por los últimos 20 años”, aseguró, por lo cual para ella era ‘seguro’.

No obstante, la semana previa a Semana Santa fue a hacerse como de costumbre este procedimiento y aprovechó para visitar a su hermana, con la que estaba viendo la tele cuando empezó a sentirse mal y perder la movilidad de algunas partes de su cuerpo.

“En la noche me dio un microinfarto cerebral, literal (…) No lo podía mover (el brazo derecho; también) se me paralizó la mitad de la cara y no podía articular palabra. Entonces yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez”, explicó la actriz de 60 años.

Fueron alrededor de 40 segundos los que estuvo parcialmente paralizada sin poder articular palabras, hasta que de pronto pudo hacerlo y lo primero que dijo fue “¡Doctor!”, por lo que inmediatamente la llevaron la hospital.

Laura Flores hablando en Instagram de su experiencia con la escleroterapia. (Foto: Captura de pantalla)

Laura Flores fue internada de emergencia en el hospital

Cuando llegó a una clínica, contó que un cardiólogo la estabilizó, y en cuanto estuvo mejor se trasladó a Estados Unidos, donde actualmente reside, para hacer uso de su seguro.

También contó todos los procedimientos que le realizaron, y asegura que de no haber actuado rápidamente, probablemente habría fallecido.

“Me hospitalizaron por 2 días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor en el corazón para mi frecuencia cardiaca, me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro”, compartió.

Laura Flores aseguró que está viva de milagro. (Foto: Captura de pantalla / Instagram @laurafloresmx)

Laura Flores recomienda no hacerse tratamientos estéticos sin estudios previos tras microinfarto cerebral

Después de la experiencia que tuvo al someterse a un tratamiento estético, Laura Flores le recomendó a sus seguidores no hacerse nada sin antes realizarse estudios para ver qué tanto riesgo se tiene de algunos efectos secundarios, como trombosis.

“Si ustedes están pensando en hacerse un tratamiento de este tipo les sugiero, a partir de mi experiencia y aprendizaje, después de ser analizada por neurólogos y por cardiólogos, que vayan con un angiólogo; no vayan con un doctor milagro, no vayan con un dermatólogo, vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo de su salud y su propensión a generar un coágulo”, explicó.

La salud de Laura Flores se vio comprometida a pesar de haber acudido con un dermatólogo certificado, por lo que recalcó la importancia de cuidar la salud realizándose estudios antes de cualquier intervención.