¿Qué tratamiento estético se hizo Alfredo Adame que lo ‘rejuveneció 15 años’?

El conductor e influencer, Alfredo Adame confesó que se realizó un tratamiento no intrusivo en el rostro con el que rejuveneció hasta 15 años.

“Me acabo de hacer un ‘pellizquito’ como dicen ahí, es un tratamiento sin quirófano, donde la dueña me dice que te baja 15 años. Primero me hizo el tratamiento con hilos, que trae unas como espículas y te jalan y se agarran con el músculo”, mencionó Adame en una entrevista con Matilde Obregón en su canal de Youtube.

Durante la misma entrevista, Adame habló sobre su salud y los tratamientos estéticos que se ha hecho en los últimos meses.

Durante la plática con Matilde mencionó que primero se hizo un tratamiento donde le hicieron un lifting que no le dolió, lo que le redujo hasta 10 años, los últimos resultados tendrán efecto en un total de cinco semanas.

Alfredo Adame confesó que una psiquiatra le diagnosticó TOC. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuál es el tratamiento de Alfredo Adame?

Alfredo Adame mencionó que sus últimos tratamientos fueron en Faces Armonizacion Facial de Leslie Mayer, quien ha atendido a distintas celebridades, entre ellos Eduardo Yañez, Mariazel, Alfredo Adame, Toñita, Carlos Bonavides entre otros.

Leslie construyó la clínica con el objetivo de corregir imperfecciones sin someterse a diversas cirugías y cuenta con médicos profesionales vigentes.

En una entrevista de la dueña con El Capitalino, Leslie mencionó que Adame es uno de sus clientes frecuentes, a quien le ha realizado colocaron de hilos, botox y fillers.

Alfredo Adame habla de su TOC

El conductor también habló sobre otros temas relacionados con su salud, entre los que se encuentran su tratamiento de la vista, que poco a poco ha ido evolucionando, y el trastorno obsesivo-compulsivo que fue tratado con una psiquiatra.

“Lo único que tengo es un TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, que se refleja en estarme ‘pasando la película’ 24 (horas) cuando tengo un problema. Me dijo que no tenía nada, solo angustia, ansiedad y sobre todo ese TOC, me mandó gotas”, mencionó en la entrevista con Matilde.