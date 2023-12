Alfredo Adame cuenta que diagnostican su TOC tras un ‘asunto de Hacienda’: ‘Fui a la psiquiatra esa vez’

El conductor Alfredo Adame ha dicho que llevar una vida en medio de controversias es casi un deporte para él, pero no siempre ha salido ileso. El actor confesó que tras estar en medio de problemas que involucraban al Servicio de Administración Tributaria (SAT), decidió ir al psiquiatra, donde recibió un diagnóstico de un padecimiento.

“Ya ves que dicen que tengo que ir al psiquiatra, fui una vez, tanta gente decía que estoy mal y dije, bueno, ¿estaré mal? Yo soy de aceptar”, explicó Adame a Matilde Obregón en su canal de YouTube.

El actor tuvo una larga conversación con Obregón, la cual fue publicada el pasado 7 de diciembre en su canal, charló de varios temas, entre los cuales destacó su salud.

La salud de Alfredo Adame se complicó en 2022 tras una agresión que sufrió. (Foto: Facebook / @Alfredo Adame)

“Tengo 65 años, biológicamente el cuerpo está al 100%, hasta el colon lo tengo como de bebé, estoy como chavo de 25 años”, detalló Adame.

Sin embargo, la excepción son las consecuencias médicas que vive luego de recibir una golpiza en las inmediaciones de su casa en septiembre de 2022, por la cual casi pierde un ojo, vio reducida su visión en un 40 por ciento, tuvo cirugías y debe hacerse revisiones por el riesgo de padecer glaucoma y cataratas.

¿Qué trastorno le diagnosticaron a Alfredo Adame?

El presentador originario de Jalisco explicó a Obregón que su diagnóstico vino después de una situación de mucho estrés:

“Hace unos años, por un asunto de Hacienda, cuando te hablé y te dije ‘no comentes nada, que se van a quemar porque no es cierto’, que me iban a meter al bote y armaron un escándalo porque el cuate este, (Carlos) Trejo, les habló a los periodistas y les dijo que me iban a detener. Al otro día 20 periodistas en la esquina esperando a que me detuvieran en lugar de hablarme. En esa ocasión fui a ver a una psiquiatra”.

Se ha dicho que el conductor Alfredo Adame tendría una deuda de más de 9 millones con el SAT. (Foto: Cuartoscuro)

Así que la especialista en salud mental, amiga de la familia, lo diagnosticó después de seis semanas:

“Lo único que tengo es un TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, que se refleja en estarme ‘pasando la película’ 24 (horas) cuando tengo un problema, se me quema el cerebro de estarle dando vueltas y vueltas... Me dijo que no tenía nada, solo angustia, ansiedad y sobre todo ese TOC, me mandó gotas, no era nada, se me quitó”.

Según Adame, su psiquiatra le dijo: “Tu problema es que eres víctima de tu propio éxito, todo el asunto es que la gente te critica”.

Luego, las personas comenzaron a decir que él se “volvió loco” porque dejó de tomar sus gotas, agregó el conductor, quien mencionó que ya no tiene síntomas del TOC: “No, nada, duermo de maravilla, soy un hombre feliz, ya no me paso la película 200 veces al día”.

¿Qué es un TOC?

Según Mayo Clinic, el TOC es un “patrón de pensamientos y miedos no deseados (obsesiones) que provocan comportamientos repetitivos (compulsiones)... interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional”.

Alfredo Adame era conductor de 'Hoy'.

Dicho sitio de salud detalla que los pensamientos vuelven una y otra vez, por lo cual viene la necesidad de hacer actos compulsivos para aliviar el estrés:

“Las obsesiones del trastorno obsesivo-compulsivo son pensamientos, impulsos o imágenes repetidos, persistentes y no deseados que son intrusivos y causan aflicción o ansiedad”.

No hay una causa del trastorno obsesivo-compulsivo, aunque se han relacionado factores genéticos y biológicos.

Mayo Clinic considera que es un factor de riesgo tener acontecimientos estresantes en la vida, los cuales pueden desencadenar los pensamientos intrusivos; también otros trastornos de salud mental.

¿Qué problemas con el SAT tuvo Alfredo Adame?

En varias ocasiones se ha mencionado que Adame tiene problemas con la claridad de sus impuestos.

Por ejemplo, en 2010 el actor fue acusado de defraudación fiscal de 2.3 millones de pesos, pues se señaló que no declaró impuestos en 2002 y 2003.

En 2019 pasó de nuevo: el SAT lo buscaba para cobrarle un crédito fiscal de 8 millones de pesos por un adeudo de 2016.

En 2021, Alfredo Adame Von Knoop, quien era candidato a diputado federal por el Distrito 14 en la alcaldía de Tlalpan con Redes Sociales Progresistas (RSP), fue vinculado a proceso por delitos fiscales por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Alfredo Adame tuvo graves lesiones en el ojo en 2022.

Al actor lo acusaban de un delito relacionado con una omisión deliberada y dolorosa: no haber notificado el cambio de domicilio fiscal al SAT. Adame tramitó un juicio de amparo, compareció por videoconferencia, el asunto se arregló con el pago de una multa.

Y en marzo de este año, TVyNovelas difundió un supuesto documento oficial donde se señalaba que el conductor debía más de 9 millones 800 mil pesos de impuestos: desde abril de 2017 se acumulaba una deuda de 3.4 millones de pesos, que se suman a los adeudos de febrero de 2010. En consecuencia, se dijo que se inmovilizaron sus cuentas bancarias.

Durante una reciente entrevista con Hoy Día, el conducto desmintió que estuviera en bancarrota: “Ni me estoy muriendo de hambre. Ahorita no tengo trabajo aquí en México, pero tengo el suficiente dinero para tres generaciones. No tengo ningún problema, no me hace falta absolutamente nada”.