Alfredo Adame: ¿Cuáles han sido las enfermedades del conductor?

En ciertas ocasiones el actor y conductor Alfredo Adame, quien se ha visto envuelto en diferentes polémicas, ha compartido detalles sobre algunos de sus problemas de salud.

Alfredo Adame Von Knoop es un conductor mexicano originario de Guadalajara, Jalisco, que participó en producciones como De Frente al Sol (1992), Más allá del puente (1993), Bajo un mismo rostro (1995), entre otros.

En años recientes, Adame ha enfrentado algunos problemas de salud como trastornos de salud mental y complicaciones relacionadas con una agresión física que sufrió en 2022.

Alfredo Adame es un conductor y actor mexicano que se ha visto envuelto en algunas polémicas. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Cuáles han sido los problemas de salud de Alfredo Adame?

Te contamos sobre algunos de los problemas de salud que ha enfrentado Alfredo Adame.

Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)

El pasado 7 de diciembre, en entrevista con Matilda Obregón en su canal de YouTube, Alfredo Adame compartió que fue diagnosticado con un trastorno:

“Lo único que yo tengo es un TOC... se refleja en estarme pasando la película cuando tengo un problema 24 horas. Se me quema el cerebro, le doy vueltas y vueltas”. Asimismo, Alfredo Adame explicó que el psiquiatra al que acudió la recetó un medicamento para controlar su trastorno.

El sitio especializado de Mayo Clinic explica que el trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por un patrón de pensamientos y angustias no deseadas (obsesiones) que generan comportamientos repetitivos (compulsiones) que producen un sufrimiento emocional.

Alfredo Adame confesó que una psiquiatra le diagnosticó TOC. (Foto: Cuartoscuro)

Los principales síntomas del trastorno son las obsesiones y las compulsiones repetitivas que interrumpen con la cotidianidad laboral, escolar y personal, estos son algunos que enlista National Institute of Mental Health:

Obsesiones:

Miedo a los gérmenes o contaminarse



Ansiedad de olvidar o perder algo



Temor de perder control sobre el comportamiento



Tener pensamientos agresivos hacia uno mismo o los demás



Desear cosas simétricas o con un orden perfecto

Compulsiones:

Limpiarse o lavarse las manos excesivamente



Organizar artículos de una forma particular



Comprobar repetitivamente las cosas o acciones



Contar compulsivamente

Mayo Clinic agrega que aún se desconocen las causas exactas de este trastorno, pero recomienda acudir con un especialista cuando las obsesiones y compulsiones estén afectando la calidad de vida. El tratamiento puede incluir psicoterapia o ciertos medicamentos.

‘Burnout’

A finales de septiembre de 2023, en conversación con Hoy Día, Alfredo Adame admitió que se alejó de la vida pública por un tiempo debido a un ‘burnout’:

“A mí me vino una cosa que se llama ‘burnout’... se te quema el cerebro, se te quema el cuerpo, el organismo, se te quema de tanta velocidad en la que estás viviendo y te viene de repente una especie de decaimiento”.

Mayo Clinic explica que el ‘burnout’, conocido en español como desgaste laboral, es un tipo de estrés relacionado con las actividades laborales que resulta en el agotamiento físico y emocional.

Alfredo Adame reveló que padeció de 'burnout'. (Foto: Facebook / @Alfredo Adame)

Algunas de las señales del desgaste laboral son: fatiga, sentirse apático, dolores de cabeza, cambios en la dieta y patrones de sueño; sin embargo, no se debe de confundir con la depresión, un trastorno del estado de ánimo.

Para tratar la condición, Mayo Clinic que existen opciones como la búsqueda de apoyo, hacer ejercicio o incluso tomar un descanso con actividades relajantes.

Complicaciones de salud por agresión física

El pasado 28 de septiembre de 2022, Alfredo Adame sufrió de una agresión física afuera de su domicilio ubicado en la Ciudad de México, que resultó en complicaciones de la salud del rostro del conductor.

En entrevista con Venga la Alegría, Adame compartió que sufrió de una serie de fracturas en distintas partes de la cara y problemas con la retina de uno de sus ojos.

Fracturas en el rostro

“Es una interna y tres externas que van a requerir cirugía y meter placas de platino o no sé para arreglarlo”, explicó Adame.

El 10 de octubre, el conductor se sometió a un proceso quirúrgico para que le colocaran las placas en su pómulo derecho para resolver las fracturas en su rostro.

Alfredo Adame se recuperó de sus fracturas tras una cirugía de cinco horas. (Foto: Instagram / @adamereacciona)

Problemas en su ojo derecho

Alfredo Adame también compartió que, tras la agresión, su ojo derecho había sufrido daños considerables.

“(Tengo) posible desprendimiento de retina, ahí salió un video donde el tipo que me golpea por atrás con una piedra me estrella y me golpea”, mencionó el conductor Venga la Alegría tras haber sufrido las agresiones en su contra.

Alfredo Adame comentó que, según un nuevo video, fue agredido con una piedra. (Foto: Instagram / @adamereacciona).

El portal de National Eye Institute menciona que un desprendimiento de retina es un problema ocular en el que el tejido sensible a la luz detrás del ojo se separa de su posición normal, lo que genera diferentes problemas como pérdida de la visión.

Tras su cirugía el 10 de octubre, que tardó cinco horas, los especialistas descartaron que se tratará de un desprendimiento de retina y lograron enmendar el daño a su ojo y evitar futuras complicaciones.