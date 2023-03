Hijo de Alfredo Adame revela que dosis de un medicamento ‘agrandó’ los problemas del conductor

Sebastián Adame Banquells, el hijo de Alfredo Adame con Mary Paz Banquells, aseguró que cuando su papá acudió al psiquiatra hace unos años le fue recetado un medicamento suministrado en gotas que no se tomó como estaba indicado.

El joven reveló que su mala administración pudo causar mayores problemas de salud al conductor, quien en los últimos meses ha protagonizado varias agresiones, discusiones y peleas callejeras que terminan en golpes, razón por la que incluso fue operado de emergencia para ponerle placas de titanio luego de 4 fracturas faciales.

Según su versión “le diagnosticaron algo e iba al psiquiatra hace muchos años. Le mandó unas gotas que se tenía que tomar y él en su necedad dejó de tomárselas, luego se aumentó la dosis, luego las cortaba y seguía. Al parecer eso fue lo que le causó que se le agrandara todo lo que tiene”, dijo a De Primera Mano.

Alfredo Adame aceptó haber asistido a terapia

En una entrevista Adame contó que fue a 14 sesiones -una semanal- de terapia para controlar la ira, pero que la especialista no encontró algo en él ni lo diagnosticó.

“Fui a ver a una psiquiatra muy renombrada porque decían todos: ‘El manejo de la ira, la violencia y no sé qué’”, contó a Ventaneando. “Me dijo: ‘A final de cuentas lo único que encuentro es que eres víctima de tu propio éxito’. Yo he dicho muchas veces que el éxito envenena y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero”, agregó.

Asimismo, aseguró que la terapeuta incluso cambió su concepto sobre él y se dio cuenta que solo estaba en una etapa “vulnerable” luego de que le “contara su vida”.

“Durante 33 años siempre fui el hombre decente, educado, trabajador, sin peros, no me podían criticar de nada: ni de pleitero, agresivo o misógino, ¿por qué vino este cambio? porque un día decidí que ya no lo iba a permitir”, dijo sobre quienes lo atacan.