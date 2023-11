Alfredo Adame critica a Wendy Guevara tras bajas ventas en shows: ‘Un verdadero fracaso comercial’

El exconductor de TV, Alfredo Adame, hizo polémicos comentarios acerca de Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México. El también actor señaló en una entrevista que la gente ‘endiosaba’ algunas figuras que al final no tenían una preparación para afrontar proyectos en la farándula.

Adame suele hacer críticas a personajes de la televisión y, en más de una ocasión, ha estado involucrado en riñas y conflictos tanto callejeros como con colegas de la televisión.

Wendy Guevara participó en un nuevo programa de Vix tras su triunfo en la Casa de los Famosos México. (Facebook / Wendy Guevara)

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Wendy Guevara?

En una entrevista para el programa Todo para la mujer de Maxine Woodside, el exconductor habló de sus planes próximos, entre los que destacan un standup de su vida.

En la charla, Adame respondió qué opinaba acerca del fracaso que tuvieron ‘Las Perdidas’ y Nicola Porcella en un show de Mexicali.

“El error lamentable fue del empresario por dejarse llevar”, señaló.

El exconductor cuestionó quién era Nicola Porcella: “¿Canta, baila, es mago, es payaso? ¿Qué es? ¿para qué lo invitaron?, dijo en una videollamada.

Asimismo responsabilizó a las televisoras de darle proyección a algunos personajes.

“De repente endiosan a una persona que no es nadie, que no se preparó absolutamente nada. Afortunadamente, ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar de todo. No se preparó”, señaló.

Según Adame tras la fabricación de rating en el reality show vino un fuerte fracaso comercial, ya que no fue tangible el retorno en los shows planeados para auditorios y otros aforos.

Entre los responsables también señaló a la Asociación Nacional de Actores

“Ya no permitan que a las telenovelas entre gente que no está en la ANDA, que no es actriz, que no tiene la carrera, que no se ha preparado”, finalizó.

Hace unas semanas se anunció que, tras la confirmación de Juan Osorio sobre la participación de Wendy Guevara en una telenovela, finalmente la ganadora del reality show no sería parte de dicho proyecto.

Wendy Guevara fue la ganadora de 'La Casa de los Famosos México'. (Instagram / @soywendyguevaraoficial)

Alfredo Adame y sus polémicas

Adame no solo ha sido señalado en redes sociales por los ataques que ha hecho a varios colegas, entre ellos a Andrea Legarreta, también ha sido formalmente demandado.

Su expareja, Magaly Chávez, presentó una denuncia formal en su contra por daño moral hace algunos días. Al respecto, Alfredo Adame habló de las medidas cautelares (no acercarse ni hablar con la demandante) que la jueza estipuló previo a las audiencias que se desarrollen en los meses siguientes.