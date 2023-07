Juan Osorio veta a Bárbara Torres de sus producciones: ‘Maneja máscaras, Eugenio Derbez tiene la culpa’

Bárbara Torres se ha convertido en un controversial personaje del reality show La Casa de los Famosos México, en el cual ha tenido problemas con otros participantes como Raquel Bigorra y Sergio Mayer; sin embargo, luego de que ella nominó a Emilio Osorio para expulsarlo del programa, su papá, el productor Juan Osorio decidió vetarla de sus proyectos.

Este fin de semana, Juan Osorio fue las afueras de la casa donde las 14 celebridades han sido monitoreadas las 24 horas para competir por un premio de 4 millones de pesos, ahí le gritaron mensajes de ánimo a su hijo, previo a la gala de eliminación.

El pasado miércoles 5 de julio, durante la gala de nominación, todos los concursantes repartieron sus puntos para conformar la lista de famosos próximos a irse y Emilio fue el cuarto:

‘Barby’ Juárez: 10 puntos en total (con 2 puntos de Apio Quijano, 1 de ‘Poncho’, 2 de Wendy Guevara, 2 de Nicola, 1 de Sergio, 2 de Emilio)

(con 2 puntos de Apio Quijano, 1 de ‘Poncho’, 2 de Wendy Guevara, 2 de Nicola, 1 de Sergio, 2 de Emilio) Paul Stanley: 8 puntos en total (con 1 puntos de Apio Quijano, 2 de ‘Poncho’, 1 de Wendy Guevara y 1 de Nicola, 2 de Sergio Mayer, 1 de Emilio).

(con 1 puntos de Apio Quijano, 2 de ‘Poncho’, 1 de Wendy Guevara y 1 de Nicola, 2 de Sergio Mayer, 1 de Emilio). Sergio Mayer: 6 puntos en total (2 de ‘Barby’, 2 de Paul Stanley, 2 de Jorge Losa)

(2 de ‘Barby’, 2 de Paul Stanley, 2 de Jorge Losa) Emilio Osorio: 3 puntos en total (con dos puntos de Bárbara; un punto de ‘Barby’)

‘Barby’, pese a tener más votos que todos, fue salvada por Jorge Losa, el líder de la casa, que tenía la facultad de evitar la salida de uno de sus compañeros. Con ello, Emilio, uno de los favoritos y quien tuvo menos puntos, quedó en riesgo de salida.

Bárbara Torres y 'Barby' nominaron a Emilio Osorio. (Foto: TikTok / @scarleth_392)

¿Por qué Juan Osorio vetó a Bárbara Torres de sus proyectos?

Durante las actividades afuera del set de La casa de los famosos México, Juan Osorio fue abordado por varios medios de comunicación y habló de sobre la situación de Emilio en el programa y de Bárbara y ‘Barby’, las dos personas que le dieron puntos para su salida:

“El día que fue nominado se me salieron las lágrimas de coraje, no se vale, sé que va a ser nominado. Sé que el juego es así, pero no Bárbara, no ella, eso no me lo esperaba. De ‘Barby’ no me extraña, es una persona que no tiene esa consciencia de lo que es, ¿pero Bárbara? Después de todo lo que Emilio ha hecho por ella, después de que conoce a su mamá (Niurka)... Pero bueno, es el juego y que le vaya bien a ella”, expuso.

El productor mencionó que pensaba cumplir algo a la actriz de Excelsa en La Familia P.Luche: “Lo que sí estoy seguro es que conmigo no va a trabajar nunca”.

Emilio es hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio. (Foto: Instagram / @niurka.oficial)

Ante las risas de los reporteros, él reiteró que no era broma y pensaba tomar esas acciones con Bárbara Torres, así como lo que había dicho de darle un papel a Wendy Guevara: “es en serio, yo digo las cosas como son, así como dije que Wendy va a trabajar, me nace, nadie me va a obligar a cambiar de opinión”.

A su parecer, en algún momento su hijo podría salir del programa, puesto que se enfrenta a una concursante muy poderosa: “la competidora más fuerte es Wendy, además ha hecho un gran trabajo, ha hecho secciones en el reality, es un motor muy importante, entonces hay que reconocer el talento, pero una señora que se la pasa chillando, de chismosa… Pero bueno, así es esto”.

Juan Osorio ya sabe qué papel interpretará Wendy Guevara en su próxima producción. (Cuartoscuro / Instagram / @soywendyguevaraoficial)

Sin embargo, el productor afirmó que este no era el momento de nominación para Emilio: “Entiendo que existe este juego, entiendo que se dé, pero no era el momento. Además, (Bárbara) tiene otros adultos que podría atacar. ¿Emilio qué le ha hecho? El juego no lo permite ahorita”.

Osorio incluso sacó a tema al productor de La Familia P.Luche: “Como dice Sergio Mayer, Bárbara maneja máscaras y esa culpa la tiene Eugenio Derbez, que la hizo actuar de diferentes formas; ya tiene su protagónico ahí, afuera nunca lo va a tener. Ella trató mal a Talina Fernández, ¿qué nos extraña? Estoy enojado”.

Mucho se ha hablado sobre la personalidad que muestra la actriz en el programa: estrategia, marketing, e incluso cambios hormonales derivados de la menopausia, según compartió la misma Bárbara.

Arnoldo Díaz, quien se dijo mejor amigo de Torres, aseguró en entrevista con De Primera Mano que, en realidad, era la estrategia de Bárbara dentro del reality show:

“Está dando contenido, y la gente vive de eso y la televisión vive de eso y se está vendiendo, está bien. Al final va a sacar algo bueno (...) y conociéndola, si ella llegara a salir yo sé que esa mujer va a venir reconstruida, levantada y de veras, creo que no le va para mal, aunque así se vea”.