¿Qué es la laringitis, padecimiento que dejó a Laura Flores ‘sin voz’?

En los últimos días, Laura Flores compartió en sus redes sociales que se enfermó fuertemente al grado de ‘quedarse sin voz’, situación que alarmó a sus seguidores.

A través de unos videos en Instagram, la actriz señaló que llevaba unos días con la garganta irritada: “Estoy harta, estoy tomando antibiótico, no es COVID, ya me hice dos pruebas, estoy harta, quiero ir al gym, se supone que no debo hacer ejercicio, pero estoy desesperada, por favor díganme qué hago, ¿voy o no voy? Y sí, me siento medio mal”, explicó.

Después documentó su visita al médico, donde la examinarían para descartar que fuera alguna enfermedad de las vías respiratorias, como COVID e influenza. Tras salir del chequeo médico, compartió el diagnóstico:

“No es covid, no es influenza, no es nada; es nada más una laringitis, es cuestión de tiempo y antibióticos”, señaló la cantante.

¿Qué es la laringitis?

La laringitis es una inflamación de la laringe, también conocida como ‘la caja de voz’, donde se encuentran las cuerdas vocales.

Existen dos tipos: la aguda, que es la más común y dura solo unos días o semanas, y la crónica, que tiene un periodo de tiempo más prolongado en esta parte del aparato fonador.

Una laringitis puede darse por diferentes situaciones, como:

Uso excesivo de la voz , po ejemplo, cuando se habla, grita o canta por periodos largos de tiempo.

, po ejemplo, cuando se habla, grita o canta por periodos largos de tiempo. Irritación por inhalar cosas irritantes, como el humo del cigarro o sustancias químicas; el consumo excesivo de alcohol y acidez estomacal también pueden ser factores.

por inhalar cosas irritantes, como el humo del cigarro o sustancias químicas; el consumo excesivo de alcohol y acidez estomacal también pueden ser factores. Infección en las vías respiratorias, como gripa, bronquitis o sinusitis.

En la mayoría de los casos, el principal detonante es una infección viral que dura algunos días, sin mayor complicaciones.

Cuando una persona padece laringitis, las cuerdas vocales también se inflaman, provocando deformación en los sonidos del aire que pasa por ellas y la típica ‘voz ronca’; incluso, puede provocar que esta sea débil y casi imperceptible.

La laringitis inflama las cuerdas vocales. (Foto: Shutterstock)

Síntomas de la laringitis

Tanto en la aguda como en la crónica, los síntomas de laringitis pueden incluir, de acuerdo con el sitio especializado Clínica Mayo:

Ronquera

Debilidad o pérdida de la voz

Sensación de cosquilleo y aspereza en la garganta

Dolor de garganta

Sequedad de garganta

Tos seca

Estos pueden ser de corta o larga duración, y en algunos casos basta con ‘descansar la voz’ y mantener las mucosas de la garganta hidratadas.

Sin embargo, en casos más graves se pueden experimentar síntomas que requieren atención médica inmediata, como: