4T cierra filas con Sheinbaum: ¿Cuál fue el discurso de la presidenta con legisladores de Morena, PT y Verde?

Sheinbaum se reunió con los diputados y senadores de Morena, PT y el PVEM en Palacio Nacional.

Senadores y diputados de Morena, PVEM y PT cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía, la justicia social, la democracia, la libertad y la igualdad entre los mexicanos.

“Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento, su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional!”, escribió la mandataria federal en X al término de la reunión con los legisladores en Palacio Nacional.

El espaldarazo al gobierno federal ocurre en un momento en el que múltiples frentes se abren desde el gobierno de Donald Trump en torno al proyecto morenista.

La renegociación del T-MEC, la presunta injerencia extranjera en Chihuahua por agentes de la CIA, las acusaciones contra 10 políticos y funcionarios de Sinaloa por parte del Departamento de Justicia, y la amenaza de que habrán más, han hecho que los tres partidos oficialistas cierren filas y se muestren, por primera vez en meses, en total unidad.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo ante medios de comunicación que Sheinbaum pronunció un discurso histórico en donde llamó a los legisladores a reivindicar la soberanía.

“Un discurso muy histórico, muy sentido, ideológico y políticamente conveniente en este momento respecto de la soberanía, sobre los principios”, detalló.

El senador Ignacio Mier expresó que el cierre de filas solo se consigue si hay unidad.

“Eso se logra si nos mantenemos leales a nuestros principios. Hemos sido muy eficaces en la reforma, en el cambio constitucional y el andamiaje legal del país”, subrayó.

Ignacio Mier, senador y coordinador de Morena, durante su llegada a Palacio Nacional previo a la reunión que sostuvieron legisladores del Congreso con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro: Mario Jasso)

Mier también insistió en que ahora es momento de dar paso a los principios que mandató el pueblo de México y como lo establece la Constitución Política.

“Vamos más unidos. Por encima de las aspiraciones personales están los principios y la unidad del movimiento”, reiteró.

¿Por qué había distanciamiento entre el PVEM, el PT y Morena?

El Partido Verde y el PT se habían distanciado en los últimos meses de Morena debido a su desacuerdo con la primera reforma electoral que presentó Sheinbaum Pardo en el Congreso, así como su negativa de eliminar constitucionalmente el nepotismo para las elecciones de 2027.

En este último caso, la prohibición sólo se pudo aprobar para 2030, lo que dejó para los comicios del próximo año una última oportunidad a los partidos de postular a familiares de políticos en cargos de elección popular.

Por ejemplo, en San Luis Potosí, el Verde Ecologista ahora perfila la candidatura de Ruth González Silva, senadora y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Como Morena sí prohibió que sus candidaturas en 2027 sean el familiares de funcionarios, Silva tendría que contender únicamente bajo las siglas del Verde, y se rompería en aquel estado la alianza con Morena y el PT.

-Con información de Quadratín.